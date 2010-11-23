Из состава Минской городской комиссии по выборам Президента исключили представителя общественного объединения «БНФ-Адраджэнне» Юрия Ходыко

Старожил избирательных кампаний разного уровня не знал, что по Избирательному кодексу нельзя являться членом избирательной комиссии и одновременно доверенным лицом одного из кандидатов. Такое положение существует, чтобы избежать возможности лоббирования интересов соискателя высшего поста в стране, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Исключенный может теперь приходить в комиссию только в качестве независимого наблюдателя.
Игорь Карпенко, председатель минской городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:
Когда за криками стоит желание, как можно больше своих людей выдвинуть, наверное, нужно и реально взвешивать свои возможности. Причем это касается не только оппозиционных партий, но и всех.
Мы должны реально видеть расстановку политических сил для участия в избирательной кампании. Политическим партиям необходимо проанализировать свои действия и те огрехи, которые они допускают в рамках нынешней избирательной кампании.