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  • Из состава Минской городской комиссии по выборам Президента исключили представителя общественного объединения «БНФ-Адраджэнне» Юрия Ходыко

Из состава Минской городской комиссии по выборам Президента исключили представителя общественного объединения «БНФ-Адраджэнне» Юрия Ходыко

23 ноября 2010 18:51
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Политические партии и общественные объединения должны реально соизмерять свои возможности. Это было заявлено на заседании Минской городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь.

Старожил  избирательных кампаний разного уровня не знал, что по Избирательному кодексу нельзя являться членом избирательной комиссии и одновременно доверенным лицом одного из кандидатов. Такое положение существует, чтобы избежать возможности лоббирования интересов соискателя высшего поста в стране, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Исключенный может теперь приходить в комиссию только в качестве независимого наблюдателя.

Игорь Карпенко, председатель минской городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:
Когда за криками стоит желание, как можно больше своих людей выдвинуть, наверное, нужно и реально взвешивать свои возможности. Причем это касается не только оппозиционных партий, но и всех.
Мы должны реально видеть расстановку политических сил для участия в избирательной кампании. Политическим партиям необходимо проанализировать свои действия и те огрехи, которые они допускают в рамках нынешней избирательной кампании.

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