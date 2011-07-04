Из рук Президента Беларуси отличники военного дела получили благодарности

Во Дворце Республики собрались выпускники военных учебных заведений страны - элита белорусских вооруженных сил.

Они - выпускники, но люди солидные и серьезные. Исключительно майоры, подполковники и полковники. Количество «звезд» на квадратный метр — рекордное. За плечами у каждого не один год службы и обучения.

Среди выпускников и те белорусы, кто получал образование в России. Там наших офицеров готовят по редким и узким специальностям.

Обучение белорусских специалистов — только часть военного партнерства с Россией. Даже возникающее непонимание по экономическим вопросам не мешает странам работать бок о бок в ОДКБ. Да и единая группировка войск функционирует давно. В этом году в России пройдут совместные с нашей республикой учения. Не далее как вчера именно российские десантники участвовали в параде.

Из рук Президента отличники военного дела получили благодарности. Каждый, чеканя шаг, подходил к главе государства. Уже во второй раз среди выпускников — военнослужащие из Казахстана. Президент считает, что с созданием Таможенного союза сотрудничество стран - и в экономике, и военной сфере - укрепится.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

То, что вы решили укрепиться при обучении у нас, и то, что наши люди принимают опыт в Казахстане, говорит о том, что мы всегда будем в одном строю. Это величайшее завоевание того, что мы обмениваемся учебой в России, а Россия у нас, Казахстан у нас, Мы в Казахстане. Это будет способствовать тому, что наши люди всегда будут бороться по одну сторону баррикад. Защищая свою родину, помните, что мы защищаем свои семьи, свой кусок земли.

Получить такое звание - особая честь. Удостоены немногие. Среди них, например, министр МЧС Владимир Ващенко. Начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Андрей Швед и прокурор Гомельской области Валентин Шаев стали госсоветниками юстиции 3-го класса. Погоны генерал-майора Президент вручил полковникам Василию Горбатенко, Сергею Куприку, Сергею Бахчевану и Александру Пашукевичу. А генерал-майора милиции - Валерию Полищуку и Владимиру Сычевскому.

Владимир Сычевский, начальник УВД Брестского облисполкома:

Граждане стали более грамотными и требовательными к работе милиции, они заставляют нас больше работать над собой.

Разговор о подготовке военных кадров продолжили в зале торжественных приемов. Здесь произнесли традиционный тост за людей в погонах.