Иван Лысаковский, советский разведчик: В Японии работали под прикрытием гидов-переводчиков

1975 год. В Японии на острове Окинава проходит Всемирная выставка, посвященная защите мирового океана. Участвуют более 100 стран. Открыт большой советский павильон. В Центре принимают решение использовать выставку для сбора информации об Американской военной базе на острове. Возглавляет разведгруппу Иван Лысаковский.

Лысаковский Иван Леопольдович. Родился в Тальке Пуховичского района в семье железнодорожника. Окончил школу, воевал. После демобилизации поступил на службу в Министерство госбезопасности БССР. Был оперативным сотрудником, с 1954 года - во внешней разведке. Работал в Польше, Бельгии, ГДР, США, Японии. В конце 70-х руководил белорусской внешней разведкой.

Иван Лысаковский:

Работали под прикрытием гидов-переводчиков. Я лично был заместителем комиссара советского павильона на этой выставке. Нам удалось установить очень хорошие дружеские отношения с генеральным комиссаром павильона США господином Леем. Мы использовали свое пребывание там для получения сведений, которые интересовали нашу науку и технику. И в первую очередь вопросы, связанные с проблемами исследования мирового океана с использованием глубоководных аппаратов. Нам удалось получить хорошие материалы, реализация которых дала эффект в размере 40 тысяч долларов. На то время это было много.

Настоящий разведчик должен обладать гибким умом, широким кругозором, знать два-три иностранных языка, уметь найти подход к любому собеседнику. Наконец, пить не пьянея. В результате застольных бесед Иван Лысаковский и его помощники собрали подробную информацию о расположении и вооружении американских баз, о привычках офицеров командования, проблемах взаимоотношений с местным населением.