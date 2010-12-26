Иван Хопта: Александр Лукашенко не последний диктатор, как говорит оппозиция, а последний нормальный президент

На вопросы программы «Картина мира» отвечает международный независимый наблюдатель (Словакия) на выборах Президента Республики Беларусь Иван Хопта.

Возможно, Вы для себя отметили какие-то изменения в нашем избирательном законодательстве? Даже, если, например, сравнивать с предыдущими выборами.

Иван Хопта: Для меня было удивительно, и по сравнению с другими странами, где я работал наблюдателем, что было много участков, наблюдателей было больше, чем человек в комиссии. Они там свободно сидели, смотрели, записывали, сравнивали. У них была свобода сидеть и записывать все без каких-либо ограничений.

Не во всех странах бывает так, что наблюдатели сидят в одной комнате с комиссией.

Достаточно много людей пришло на выборы. Для Беларуси традиционна высокая явка избирателей. В этот раз проголосовало 90%.

Неужели можно сказать, что наши выборы хоть в чем-то могут не соответствовать так называемым международным стандартам?

Иван Хопта: Я сравню с выборами в Словакии. Там в прошлом году пришло около 50% избирателей.

По-моему, если пришло больше людей, то это значит, что человек, которого выбрали, имеет за собой большую силу. Получить 30% голосов из 50%, это совсем другое, чем 79% из 90%. Европейские стандарты – это глупость, по-моему.

Если много людей голосует, значит они заинтересованы в управлении своей страной. Они имели право высказаться.

Надо, чтобы все остальные страны респектировали волю белорусского народа.

И надо, чтобы так называемая оппозиция тоже респектировала волю белорусского народа. Нельзя говорить, что мы не согласны с итогами выборов, и поэтому не будем респектировать.

Вы уже упомянули о результатах голосования. Если посчитать, то получается, что у Александра Лукашенко голосов больше в 7 раз, чем у всех остальных девяти кандидатов вместе взятых. Почему?

Иван Хопта: Если бы я хотел шутить, то сказал, что самый лучший кандидат от оппозиции – это кандидат «против всех». Потому что этот вариант был на втором месте.

Как можно говорить о фальсификации, если результат первого – 79%, а второй имеет на 77% меньше. Это просто глупо. Этот результат выражает волю белорусского народа.

Я часто езжу в Брестскую область, потому что от востока Словакии всего 500 км. Я вижу, как она развивается. Вы живете в городе или области и не видите, как это развитие происходит. Но когда я приезжаю два раза за полгода, я вижу, как изменяется. Строятся спортивные и культурные залы.

Есть европейский кризис. Но ваше государство делает все возможное, чтобы он не имел влияния на большинство народа.

Люди голосовали за независимость и стабильность Беларуси, потому что они так хотели.

Что вы скажете о событиях, которые устроила оппозиция у Дома Правительства?

Иван Хопта: Я был в гостинице «Минск». Я все это видел.

Там была демонстрация. Как позже я узнал, она была незаконной.

У нас в Словакии, если хочешь устроить демонстрацию, то должен прийти за несколько дней и предупредить, что собираешься ее провести. А мне сказали, что белорусская оппозиция не предупреждала.

Я видел, что стояла милиция. Но они ничего не делали, потому что народ волен выражать свое мнение.

Но в каждой стране, если бы начинали разбивать окна в Доме Правительства, милиция бы действовала жестко против демонстрантов. Я не знаю, чтобы сделала милиция в Америке, если бы демонстранты напали на Белый дом. Но ее задача – охранять правопорядок.

Я думаю, что ваша милиция поступила очень разумно.

Ваша оппозиция не имеет еще европейских стандартов. Ей еще много надо учиться, чтобы она была нормальной.

Это было все подготовлено. Они хотели показать Беларусь по-другому. Как не демократическую, диктаторскую, где у Президента вся мощь, где он выступает против всего народа.

Я для себя часто говорю, что Александр Григорьевич Лукашенко не последний диктатор, как они говорят, а последний нормальный президент, потому что он не распродал все, что они хотят.