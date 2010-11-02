IV Всебелорусское народное собрание: учитель, конструктор и механизатор стали делегатами форума

Сегодня во всех регионах Беларуси продолжили выдвижение делегатов IV Всебелорусского народного собрания. Оно пройдет в Минске в начале декабря. Две с половиной тысячи человек самых разных возрастов и профессий будут обсуждать важнейшие вопросы жизни государства и общества.

Дирижер школьного оркестра Виктор Тульвинский сегодня с трудом представляет, по каким нотам сыграла бы его судьба, не нажми он однажды на нужные, интуитивные клавиши.

Виктор Тульвинский, заместитель директора школы №13 г. Минска, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

Культурное воспитание не может быть в разрыве с политической, гражданской позицией — оно взаимосвязано.

Свою гражданскую позицию Виктор Тульвинский скоро сможет и обозначить и, если понадобится, отстоять. Он стал одним из делегатов IV Всебелорусского народного собрания. И вот-вот сам вольется в эдакий общественный оркестр, не отказываясь при том от своего, сольного мнения.

Виктор Тульвинский:

Столько внимания культуре, как у нас, нигде не уделяется. Темы для обсуждения есть. Но опять же, это варианты «от хорошего к лучшему», потому что такие условия, как в простой школе, чтобы музицировать, далеко не всюду.

Делегат и прошлого, и будущего Всебелорусского народного собрания со своими предложениями готов, что называется, с места в карьер. Тем более что для работы в карьерах как раз-таки и нужны модернизированные большегрузы.

А уж в том, что его задумки воплотятся, легендарный конструктор даже не сомневается. Ведь многие идеи Михаила Высоцкого реализовались именно после прошлого народного вече.

Михаил Высоцкий, генеральный директор Объединенного института машиностроения Национальной Академии наук Республики Беларусь, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

Тогда мы вели разговор по повышению грузоподъемности БелАзов. Тогда мы брали обязательства на 320 тонн, но к концу пятилетки построены первые образцы в 360 тонн.

Теперь в планах Михаила Высоцкого — максимально длинные автопоезда и самосвал грузоподъемностью уже 500 тонн.

Впрочем, многие делегаты собрания к предстоящему форуму готовят, пожалуй, не менее глобальные идеи. Сегодня своих представителей выбирали во всех областях республики. К примеру, от Слуцкого района Минской области делегировали 24 человека. А от одного из районов столицы — ровно вдвое больше.

А вот механизатор из Могилевской области на Всебелорусское народное собрание едет не столько с вопросами, сколько за ответами. Свой уголок системы сельского хозяйства Николай Белянов знает буквально по винтикам. И теперь хочет услышать из первых уст, как весь механизм работает в целом.

Подводить итоги или вносить предложения — все наши герои на Всебелорусском форуме готовы обозначить свою, гражданскую позицию. Чтобы спустя какое-то время увидеть и новые большегрузы, и модернизированные комбайны, а может, просто знать, что могут повлиять на день завтрашний, пусть и не забывая про день вчерашний, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .