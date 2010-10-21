Итоги встречи Александра Лукашенко и Дали Грибаускайте в заголовках европейской прессы

СМИ отмечают явное сближение Минска и Вильнюса, а также практические результаты переговоров на высшем уровне: от совместной энергетической безопасности до развития транзитного потенциала.

Так, Балтийская новостная служба, наиболее ощутимым результатом визита Грибаускайте называет соглашение об упрощенном пересечении границы жителями приграничья.

В это же время популярный в Балтии интернет-портал Delfi пишет: «Обе стороны не скрывали энтузиазма, говоря о перспективах. Прежде всего, это касается перевалки венесуэльской нефти через порт Клайпеды и проект «Викинг». А также возможности транзита украинской электроэнергии через территорию Беларуси в Литву».

Российское интернет-издание «Свободная пресса» делает ещё один вывод — «экономическое сотрудничество между Литвой и Беларусью идёт по нарастающей». Многие газеты заявляют, что визит литовского лидера в Минск полезен и Литве, и Евросоюзу.

Цитата из сообщения информагентства ELTA: «С точки зрения двусторонних отношений Литвы и Беларуси, этот визит принес конкретные плоды и новые соглашения. В Брюсселе и Страсбурге хорошо понимают, что соседи несколько обгоняют другие государства ЕС в расширении отношений с Беларусью».