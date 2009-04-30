Итоги визита вьетнамской делегации в Беларусь

Подписано более 40 нормативных документовНа встрече в белорусском правительстве премьер-министр Беларуси напомнил, что государства подписали меморандум о сотрудничестве и проекты по сборке во Вьетнаме автомобилей МАЗ, а также в области тракторостроения с МТЗ. Особо Сергей Сидорский подчеркнул важность взаимодействия в научной сфере. Между научными институтами, учебными заведениями Беларуси и Вьетнама в настоящее время действует 17 прямых договоров. В белорусских вузах учатся 111 студентов из Вьетнама, которые пользуются мощной научно-технической базой этих вузов. В сфере высоких технологий между странами реализуется 16 научных проектов. Председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Фу Чонг высоко оценил сотрудничество двух стран во всех отраслях и отметил, что цель его нынешнего визита - найти новые направления взаимодействия.