Итоги саммита Восточного партнерства: отказ участвовать Франции и Великобритании, внушительная делегация белорусских оппозиционеров, скандальная позиция Польши, дипломатическая победа Беларуси

Прохладное, даже в чем-то безразличное отношение Европы к Восточному партнерству проявилось еще до начала саммита в Польше. Красноречиво об этом говорит тот факт, что первые лица ведущих стран ЕС фактически проигнорировали это мероприятие. Заранее от участия отказались лидеры Франции и Великобритании. Для работы на саммите аккредитовались 5 сотен журналистов. Было обещано, что форум станет прорывным в судьбе Восточного партнерства. Но при замахе на грандиозность журналистов ограничили в получении информации – весь саммит исключительно в телеформате. Странно, что по воле польской стороны и вся белорусская делегация была отрезана от первых встреч с участниками Восточного партнерства. Алексей Зеленко, член белорусской делегации на саммите Восточного партнерства:

Уже в первый день участие главы белорусской делегации в мероприятиях саммита было ограничено. Безусловно, это является нарушением принципов Пражской декларации и в таких условиях, которые поставили нам организаторы саммита, участие в нем белорусской стороны не представлялось возможным.

При этом на саммит пригласили внушительную делегацию белорусских оппозиционеров.

Матеуш Пикорски, вице-президент Европейского центра геополитического анализа:

Формальная встреча с представителями оппозиции, оппозиционных партий, независимо от того, в какой стране это происходит, является не очень дипломатическим шагом, не соответствует дипломатическому протоколу, поэтому я считаю, что это большая ошибка дипломатов Евросоюза. Партнером правительственных структур должны являться исключительно правительственные структуры. В случае с Беларусью это, конечно, президентская Администрация и Кабинет министров.

Формат Восточного партнерства предполагает, что каждая страна сама выбирает тех официальных лиц, которые будут участвовать в саммите организации. Беларусь должен был представлять наш посол в Польше. Такой выбор почему-то не понравился устроителям форума. Матеуш Пикорски:

Президент Александр Лукашенко имел полное право назначить своим представителем посла в Польше, и он должен являться полноценным представителем Республики Беларусь во время саммита, он должен являться официальным лицом, которое должно было участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных программой саммита Восточного партнерства. Результатом работы саммита стала итоговая декларация. По некоторой информации, в кулуарах долго согласовывали окончательную версию документа. Европейцы давили на представителей Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины, добивались появления в декларации абзаца, осуждающего Беларусь. Однако все страны-участницы Восточного партнерства единодушно выступили против.

В самой Польше этот саммит не смог стать темой №1. Для экономики, а значит, и для всех поляков наступила черная полоса. За последние 3 месяца злотый побил антирекорд, став самой подешевевшей валютой ЕС. Курс по отношению к доллару снизился более чем 16%. Александр Лащек, экономист

Когда начинались проблемы в зоне евро, а также в США инвесторы запаниковали. А, когда они нервничают, они, в первую очередь, начинают выводить капиталы из новых неокрепших экономик, которые для них представляются рискованными. Вот они и уходят с польского рынка из-за угрозы глобальных рисков. И в этом кроется причина того, почему сейчас злотый дешевеет.

Но это только одна из проблем. Сейчас у инвесторов все больше опасений вызывает растущий госдолг Польши. Его значение превысило половину ВВП, достигнув самого высокого уровня за последние 20 лет. В центре Варшавы даже установили специальное табло, которое в режиме реального времени показывает, сколько страна задолжает кредиторам. Цифры на экране меняются с огромной скоростью.

Александр Лащек:

Общий долг Польши уже превысил 800 миллиардов злотых. Это меньше чем в среднем в еврозоне, но для развивающейся страны это много. Получается, что каждый житель Польши уже должен примерно 5 тысяч евро. Нужно остановить рост, пока мы не оказались в ситуации, которая сегодня сложилась в Греции. По польским законам, госдолг не должен превышать 55% от ВВП. Если объем заимствований приблизится к этой цифре, правительство автоматически будет вынуждено снизить бюджетные расходы. А дефицит казны уже сейчас вырос более чем в 4 раза. Экономические проблемы начали доводить некоторых поляков до крайностей. Дикий случай, который потряс всю Европу, произошел возле канцелярии премьер-министра Польши на днях. Житель Варшавы, отец 3 детей, пришел сюда, облился растворителем и поджег себя. До отчаяния мужчину довели безуспешные попытки найти работу и рассчитаться с долгами. О своих бедах он рассказал в предсмертной записке, которую оставил на скамейке. К счастью, жизнь этого человека удалось спасти, чего не скажешь о репутации властей. При такой ситуации, когда экономические показатели все ухудшаются, перспективы перехода Польши на евро становятся все более отдаленными. Войцех Бородич-Смолинский, эксперт Центра международныхотношений:

Думаю, что мы не сможем убежать от введения евро – это записано в документах. Но там не сказано, когда мы должны это сделать