Итоги Форума регионов: почти 40 соглашений на $300 млн

Новости Беларуси. Под знаком регионального партнерства. В Минске накануне завершился Форум регионов Беларуси и России.

Третий по счету, он был посвящён гуманитарным темам. Среди них и равные права граждан, и молодежная политика.

Тесная социальная и культурная сплочённость способствует и развитию торговых связей. Поэтому среди почти сорока соглашений большинство с коммерческими договорённостями на 300 миллионов долларов.

Нынешний форум объединил рекордное количество участников. Российскую Федерацию представляли 43-ри региона.

Среди высокопоставленных гостей — губернаторы, председатели правительств и министры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в форуме приняли и Президенты обеих стран. Главы государств выступили на пленарном заседании, а также посетили 26-ю Международную специализированную выставку "Белагро-2016".

Там Александр Лукашенко и Владимир Путин ознакомились с инновациями в сельском хозяйстве, техникой гигантов машиностроения, успехами белорусских селекционеров-животноводов.

События стали одной из самых обсуждаемых тем в российских СМИ. Ведущие информационные агентства и телеканалы подчеркивают важность развития интеграционных процессов в Союзном Государстве, увеличения темпов взаимной торговли и формирования единой промышленной политики.