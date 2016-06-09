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Итоги Форума регионов: почти 40 соглашений на $300 млн

09 июня 2016 06:49
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Новости Беларуси. Под знаком регионального партнерства. В Минске накануне завершился Форум регионов Беларуси и России.

Третий по счету, он был посвящён гуманитарным темам. Среди них и равные права граждан, и молодежная политика.

Тесная социальная и культурная сплочённость способствует и развитию торговых связей. Поэтому среди почти сорока соглашений большинство с коммерческими договорённостями на 300 миллионов долларов.

Нынешний форум объединил рекордное количество участников.  Российскую Федерацию представляли 43-ри региона.

Среди высокопоставленных гостей — губернаторы, председатели правительств и министры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в форуме приняли и Президенты обеих стран.  Главы государств выступили на пленарном заседании, а также посетили 26-ю Международную специализированную выставку "Белагро-2016". 

Там Александр Лукашенко и Владимир Путин ознакомились с  инновациями в сельском хозяйстве, техникой гигантов машиностроения, успехами белорусских селекционеров-животноводов.

События стали одной из самых обсуждаемых тем в российских СМИ. Ведущие информационные агентства и телеканалы подчеркивают важность развития интеграционных процессов в Союзном Государстве, увеличения темпов взаимной торговли и формирования единой промышленной политики.  

# Беларусь-Россия

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