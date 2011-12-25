Итоги 2011 года. Большая политика Беларуси

СТВ начинает серию репортажей о том, каким для нас был уходящий 2011 год. Председательство Беларуси в ОДКБ, новая ступень в диалоге с Китаем, очевидное потепление в белорусско-российских отношениях, важные энергетические переговоры и, как следствие, новые и самые выгодные за последние годы условия поставок нефти и газа. И, наконец, именно в этом году Москва, Минск и Астана впервые заговорили о Евразийском союзе. Причем сразу же перешли от слов к действиям. Серия первая: 2011 год – большая политика.

Это специальный экземпляр Конституции. Кожаный, ручной работы фолиант. Его вносят в зал Дворца Республики для важнейшей церемонии госпротокола. Это событие года задает тон всей большой белорусской политике. За прямой трансляцией следят не только в Беларуси, но и через спутник в 60 странах мира. Именно с этого момента вновь избранный президент официально приступает к обязанностям.

Начало года ознаменовалось сменой правительства. Заметно помолодев, оно обновилось почти по всем ключевым отраслям экономики. Возможно, именно опыт в гармонии с молодостью и помогли новому Совету министров не растеряться: когда из обменников исчезла валюта, а народный экспорт опустошил белорусские магазины. Некоторые шаги, может, и были слишком рыночными.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте всех вас переведем на жизненные устои, те рельсы, по которым движется сегодня небогатая часть населения. Попробуйте пожить в этіх условиях. Вот тогда вы, видимо, поймете, что такое чистый рынок и как мы в этой ситуации должны действовать.

Выводы будут сделаны позже. А пока — это только начало года, где были и потрясения, не посещавшие Беларусь уже с добрый десяток лет. Но было и осознание того, что слишком долго белорусов оберегали. Зарабатывали больше, чем работали.

Правительству, и правда, пришлось не сладко. Столько критики, как в этом году не выливалось давно. Ведь искали выход из лабиринта, но пытались выполнить и задачи на пятилетку Всебелорусского народного собрания, подтвержденные к тому же и ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту. Где год 2011-й должен стать фундаментом для масштабных планов с высоким ростом ВВП и низкой инфляцией. Но уже тогда президент подчеркивал — жить нужно по средствам. Экспорт должен превышать импорт. Диспропорции в экономике, накопленные за время мирового кризиса, должны быть ликвидированы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В новых условиях каждому предстоит работать напряжённо и ответственно — это аксиома. Да, можно ссылаться на рост цен на энергоресурсы, сырье, материалы и так далее. Надо искать выход в любой ситуации, для того чтобы защитить страну, сохранить экономику.

Кстати, в этом испытании на прочность, которое принес нам год, немало есть и плюсов. Экономический дисбаланс заставил мобилизироваться. Правда, не без жесткой позиции президента с мастерством в нужный момент закрутить гайки. Но зато в политарсенале антикризисных мер появились: сокращение всех издержек производителей, тотальная экономия, выход на высокую добавленную стоимость и максимальная замена импорта собственными товарами.

И журналисты, и политологи, весь год пристально следили за тем, как развиваются отношения в Таможенной тройке — Беларуси, России и Казахстана. Ведь это объединение, убрав летом последние торговые барьеры, заявило и о мощном стимуле для национальных экономик, причём с выходом на Единое экономическое пространство.

И вот она — политическая сенсация года. В Москве подписаны документы, которые заложили фундамент уже Евразийского союза. В мире заговорили о новом политическом центре силы.

Наблюдающие за тем, как пишется новейшая история, тут же провели параллель — «один за всех и все за одного»: теперь это и про союз Беларуси, России и Казахстана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не теряем никакого суверенитета. Мы идем на это, потому что это выгодно всем трем государствам. Я уверен, что, создавая новый экономический, политический центр силы на евразийском пространстве, Беларусь, Казахстан и Российская Федерация движутся в верном направлении.

Лидеры доказали — они умеют друг друга и слушать, и слышать, и находить компромиссы. И это большая политика, база которой в реальной экономике. Опять же кризис подталкивает к сплочению. Итак, впервые в истории создан наднациональный орган — Евразийская экономическая комиссия, которая будет следить за балансом интересов всех участников союза. И стороны заявили: Единое экономическое пространство заработает уже с января (теперь уже остались считанные дни) и обеспечит свободу движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также выход экономик на принцип равнодоходности. А это возможность конкурировать и товарам на равных условиях. Отсюда же вытекают и цены на энергоносители, которые всегда были краеугольным камнем.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

К 2015 году подойдём к единым тарифам транспортировки нефтегазовых трубопроводных систем, и тогда полностью начинает работать Единое экономическое пространство.

Для Беларуси — это политическая победа. Учтены многие наши позиции.

Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации:

Я хотел бы искренне поблагодарить Александра Григорьевича Лукашенко за настойчивую работу по интеграции. Кстати, сама идея этой встречи тоже принадлежит Александру Григорьевичу.

То, что решения эти лидерам дались нелегко — догадаться тоже несложно. За год на разных политплощадках они встречались не единожды. Только Лукашенко и Медведев переговоры вели четыре раза. Это хоть и меньше, чем в год войн молочных-сахарных, но немало для партнеров по Союзному государству, который, собственно, и сложил фундамент для такой глубокой интеграции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вызовы, которые сегодня возникают перед нашими государствами — большие. И перед этими вызовами уж кто-кто, а Беларусь и Россия должны быть вместе.

И вот политический итог последнего Высшего госсовета в Москве, который назвали переломным в белорусско-российских отношениях. С Нового года газ для Беларуси подешевеет, что сэкономит нам порядка 2 миллиардов долларов. Высокая ставка получена и на транзит газа. Плюс Беларусь получит 10 миллиардный кредит на строительство АЭС, которая и так призвана избавить нас от российской энергозависимости.

Безупречным политическим триумфом года можно назвать и наше председательство в ОДКБ. Белорусские инициативы выводят военно-политический союз на новый уровень развития. И надо сказать, что вот это тесное взаимодействие в рамках СНГ, ЕврАзЭС и других интеграционных объединений дало политические плоды на международной арене. Уже дважды — в ОБСЕ, а после и отголоски этого были и на саммите Восточного партнерства в Варшаве, резолюциям против Беларуси просто не дали пройти.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни одно государство: ни Украина, ни Молдова, ни Грузия, ни Азербайджан, ни Армения — спасибо им, не поддержали эту резолюцию. Более того, очень активно выступили в поддержку Беларуси и заявили, что европейцы неправильно ведут себя в отношении Беларуси.

То, что Беларусь в этом политическом году была центром международного внимания — это, действительно, факт и результат, также продуманной многовекторной внешней политики. Президент с визитами был в Туркменистане, Казахстане, Таджикистане. Речь о конкретных проектах, выгодных экономике. Это десятки миллиардов долларов.

Многочисленные гости были и на белорусской земле. На их фоне выделяется Китай. И гостиница, и заводы, и ТЭЦ, и даже Институт Конфуция. Этот их визит в Беларусь, журналисты окрестили беспрецедентным и означающим ни что иное как высшую степень заинтересованности. Это выход в отношениях на новый уровень — от торговли и кредитов к прямым инвестициям в экономику и поддержке на на арене мировой политики.

У Банго, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей:

Я очень рад, что за эти годы под вашим руководством в Беларуси произошли колоссальные перемены. Мы заметили, что все эти успехи достигнуты в очень непростых внешних условиях.

Как никогда активен был и европейский бизнес. И это снова тот случай, когда политика-политикой, а экономика по расписанию. Обо всем этом писали ведущие СМИ мира. И во всех интервью — центральная нить: как в большой политике Беларуси удается разглядеть человека и поставить его интересы во главу угла, в той же интеграции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Секреты же белорусской внутренней политики на самом деле просты. Зная сохранившийся ещё с советского времени менталитет руководителей на местах, государство все держит под зорким оком. Отсюда и регулярные поездки президента по регионам, с контролем всех данных поручений буквально по каждому — будь то предприятие, СПК или обычная ферма. Все выводы берутся чиновниками на карандаш. Именно так рождаются и современные требования к развитию села, где сегодня место самоокупаемости, рентабельности и предприимчивости, а не сидения на шее у государства. Именно так, на конкретных примерах, вскрываются болевые точки, какими в этом году стало импортозамещение и экспорт. Болезнь обнаружена и назначено лечение.

И именно так, из практики жизни рождается макроэкономика. И в этот политический год рассуждения чиновников материями высокими, не раз вынуждали президента то и дело охлаждать их пыл и возвращать к действительности. Ведь ни одна политическая формула нехороша, если во главу угла не ставятся люди. А это и есть основа белорусской политики.