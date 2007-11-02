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Итальянские парламентарии готовы содействовать диалогу Беларуси с Евроcоюзом

02 ноября 2007 12:05
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Об этом сегодня заявил национальный секретарь Партии итальянских коммунистов, член Палаты депутатов парламента Италии Оливеро Дилиберто. Разговор состоялся на встрече с депутатами Постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ Палаты представителей Национального собрания Беларуси. По мнению итальянского депутата, межпарламентский диалог ставит своей задачей преодоление ложных стереотипов о Беларуси и получение правдивой информации о ситуации в государстве.

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