Итальянские парламентарии готовы содействовать диалогу Беларуси с Евроcоюзом

Об этом сегодня заявил национальный секретарь Партии итальянских коммунистов, член Палаты депутатов парламента Италии Оливеро Дилиберто. Разговор состоялся на встрече с депутатами Постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ Палаты представителей Национального собрания Беларуси. По мнению итальянского депутата, межпарламентский диалог ставит своей задачей преодоление ложных стереотипов о Беларуси и получение правдивой информации о ситуации в государстве.