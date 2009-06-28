Италия выходит из Шенгенской зоны

Италия временно — на две с половиной недели — покидает Шенгенскую зону.

В ночь на понедельник в Италии возобновляются проверки на всех контрольно-пропускных пунктах пересечения воздушной, наземной и морской границ страны. Такой порядок будет действовать до 15 июля — в период подготовки и проведения саммита «Группы восьми» в Аквиле.

Итальянские власти предлагают всем авиапассажирам, отправляющимся за рубеж в предстоящие дни, являться заблаговременно на рейсы в страны Шенгенской зоны, в том числе в те терминалы, где обычно проверка документов не производится. МВД дополнительно направляет на этот период в погранпункты офицеров и сержантов полиции, передает БЕЛТА.