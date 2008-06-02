Италия отмечает национальный праздник - День провозглашения Республики

С национальным праздником президента Италии Джорджо Наполитано поздравил Глава белорусского государства.Александр Лукашенко выразил убежденность в том, что дальнейшее развитие дружественных отношений, основанных на принципах партнерства и взаимного уважения, отвечает интересам двух народов.



Италия - один из основных торгово-экономических партнеров Беларуси в Европе. В числе импорта - станки и оборудование, мебель, металлы, продукция легпрома. В нашей стране работает 87 предприятий с участием капитала из Италии.



По традиции, в этот день по центральному проспекту Императорских форумов пройдет военный парад. В этом году в нем примут участие свыше 7 тысяч человек.