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Италия отмечает национальный праздник - День провозглашения Республики

02 июня 2008 11:04
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С национальным праздником президента Италии Джорджо Наполитано поздравил Глава белорусского государства.Александр Лукашенко выразил убежденность в том, что дальнейшее развитие дружественных отношений, основанных на принципах партнерства и взаимного уважения, отвечает интересам двух народов.

Италия - один из основных торгово-экономических партнеров Беларуси в Европе. В числе импорта - станки и оборудование, мебель, металлы, продукция легпрома. В нашей стране работает 87 предприятий с участием капитала из Италии.

По традиции, в этот день по центральному проспекту Императорских форумов пройдет военный парад. В этом году в нем примут участие свыше 7 тысяч человек.

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