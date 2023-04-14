«Историческая память – это оружие». Почему отказ от церкви может привести к расколу общества?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Сегодня православный мир переживает особую радость, вспоминая события Пасхи – Христос Воскрес! Этот Праздник – больше, чем просто традиция. Он символично напоминает каждому верующему человеку о победе жизни над смертью и вдохновляет жить православными ценностями. Исторически белорусская идентичность формировалась под влиянием христианской веры, ее нравственных ориентиров и символичных традиций. Сочетаясь с переживанием объективных событий, эмоционального и духовного опыта, христианские ценности преобразовали уникальное культурное ядро нашего белорусского народа. Но несмотря на то, что основной культурно-нравственный базис на данный момент сформирован, становление и поддержка национальной идентичности все равно представляет собой динамичный процесс. Как и отдельно взятая личность, менталитет тоже усложняется и кристаллизуется. По ходу времени.
Таким же образом продолжает развитие и национальное самосознание белорусского народа, который вместе с историческим опытом закреплял и дополнял свой культурный код. Потеря традиционных основ в таких случаях, как правило, грозит размытыми ориентирами у людей. Потому как ничто и никто не может существовать без своего ядра. Даже если общество менее воцерковлено, чем прежде, «свято место пустым не бывает». И в незаполненную ячейку вместо прежних культурно-нравственных основ закономерно приходит нечто другое. Как правило, неспроста, а с чужой подачи.
В политическом противостоянии атаки по ядру идентичности носят очень целенаправленный характер. И как подчеркивал наш Президент, для недругов Беларуси историческая память – это оружие. «Они так и говорят, используя свое мифотворчество для раскачки общества». Суть в том, чтобы создать точку напряжения внутри общества и, вытравливая культурно-нравственные основы, посеять разлад. Борьба за умы и души – это существенная часть политического противодействия в современном мире. И если для нас своя историческая память и национальные традиции – это одно из условий суверенитета страны, то для недругов Беларуси – мишень, поразив которую, можно взять под контроль. Об этом тоже наш Президент говорил… И события в Украине подтвердят, что он оказался всецело прав. По сути, там и произошел церковный раскол, породивший ожесточенный конфликт внутри.
Алена Дзиодзина:
По аналогии с Украиной в 2020 году противники Александра Лукашенко предлагали белорусам свой план на ближайшее будущее. В нем был пункт о том, чтобы наша православная церковь тоже стала автокефальной. На примере все той же украинской церкви можно увидеть то, что закономерно происходит потом: православные люди, монахи, священники подвергаются издевательствам, насмешкам и даже убийствам. А их гонители зачастую ведут себя так отталкивающе и жестоко, что и нерелигиозному человеку такое поведение неприемлемо. Или, как минимум, странно.
Семя вражды и злобы поразило само содержание культурно-нравственного ядра украинского народа. И то, что раньше казалось непозволительным, теперь часть общества понимает как «можно». Новые ориентиры поступков намотались на «обновленную» Украину как снежный ком. Вопрос принадлежности к УПЦ или ПЦУ выступил лишь отправной точкой, чтобы вытравить из людей основы культуры, спустив их нравственный уровень ниже животного. Психологически это способ установить в чужом государстве контроль. И не более.