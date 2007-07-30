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Истекает срок ультиматума экстремистов властям Афганистана

30 июля 2007 09:27
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Южнокорейских миссионеров, которых афганские боевики уже 11 дней удерживают в заложниках, могут казнить в ближайшем времени.

Афганские боевики требуют освободить из тюрем несколько активистов движения "Талибан". Срок ультиматума истек в 11:30 утра по московскому времени. В плену с 19 июля было 23 человека.

Серьезность своих намерений боевики  уже подтвердили. В минувшую среду один из пленников был убит. Все пленники - члены христианской общины, которые приехали в Афганистан с гуманитарной миссией.

Афганские власти, в свою очередь, отказываются идти на уступки и требуют отпустить 22 заложника, большинство из которых женщины.

 

 

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