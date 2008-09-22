Исполняющий обязанности спикера Верховной рады Украины Арсений Яценюк создает собственный политический проект

Об этом он сообщил в интервью одному из национальных телеканалов. Правда тех, кто собирается войти в новую партию, Яценюк назвать отказался. Яценюк возглавил украинский парламент в декабре прошлого года и покинул свой пост на минувшей неделе, после распада оранжевой коалиции, но временно продолжает возглавлять Верховную Раду до формирования нового парламентского большинства. Если до 16 октября оно не будет создано, президент Украины имеет право назначить внеочередные парламентские выборы.