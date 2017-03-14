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Ирина Костевич стала новым министром труда и социальной защиты: кадровые назначения Президента

14 марта 2017 10:53
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Новости Беларуси. Кадровый день у главы государства. 14 марта назначен новый министр труда и социальной защиты. Им стала Ирина Костевич, до этого занимавшая пост заместителя министра экономики. Перед ведомством сегодня стоит ряд задач: в частности, обеспечить высокий уровень занятости белорусов и рост доходов.

Сегодня же Александр Лукашенко назначил генеральных директоров ряда предприятий нефтепромышленного комплекса. Так, на должность главы ОАО «Нафтан» согласован Александр Демидов, ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» возглавит Виталий Павлов, а во главе ОАО «Гомельтранснефть Дружба» встанет Олег Починок. Александр Лукшанко также дал согласие на назначение Игоря Бузовского главой администрации Центрального района Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Отставки и назначения в Беларуси

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