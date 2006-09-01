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Иран отказался заморозить свою атомную программу

01 сентября 2006 12:16
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Иран так и не откликнулся на предложения мирового сообщества заморозить атомные разработки. Теперь стране грозят санкции. Их размер и условия будут обсуждаться 7 сентября в Берлине на встрече пяти постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии.Все они ранее предлагали Тегерану прекратить обогащение урана в обмен на ряд льгот. США уже заявили, что на встрече "шестёрки" будут усиленно продвигать идею санкций, чтобы Совет безопасности ООН  мог утвердить их до конца сентября.
Тем временем собравшиеся в Финляндии главы МИД 25 стран ЕС подтвердили приверженность к продолжению диалога с Ираном.

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