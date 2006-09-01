Иран отказался заморозить свою атомную программу

Иран так и не откликнулся на предложения мирового сообщества заморозить атомные разработки. Теперь стране грозят санкции. Их размер и условия будут обсуждаться 7 сентября в Берлине на встрече пяти постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии.Все они ранее предлагали Тегерану прекратить обогащение урана в обмен на ряд льгот. США уже заявили, что на встрече "шестёрки" будут усиленно продвигать идею санкций, чтобы Совет безопасности ООН мог утвердить их до конца сентября.

Тем временем собравшиеся в Финляндии главы МИД 25 стран ЕС подтвердили приверженность к продолжению диалога с Ираном.