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Иран обогащает уран. ООН ужесточает санкции

06 марта 2007 09:51
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Совет безопасности ООН начал обсуждение новой резолюции по ядерной программе Ирана. Текст документа пока не согласован. Однако участники консультаций согласны с тем, что Совбез должен ужесточить санкции в отношении Тегерана. Иран не подчинился резолюции Совета безопасности от 23 декабря прошлого года, в соответствии с которой должен был в течение двух месяцев остановить все работы по обогащению урана. Дипломаты рассчитывают, что проект новой резолюции будет готов к концу недели.

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