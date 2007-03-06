Иран обогащает уран. ООН ужесточает санкции

Совет безопасности ООН начал обсуждение новой резолюции по ядерной программе Ирана. Текст документа пока не согласован. Однако участники консультаций согласны с тем, что Совбез должен ужесточить санкции в отношении Тегерана. Иран не подчинился резолюции Совета безопасности от 23 декабря прошлого года, в соответствии с которой должен был в течение двух месяцев остановить все работы по обогащению урана. Дипломаты рассчитывают, что проект новой резолюции будет готов к концу недели.