Инженерные войска подводят итоги

Последняя противопехотная мина с тротиловой начинкой была уничтожена в декабре 2006 года, тем самым Беларусь досрочно выполнила соглашение Оттавской конвенции.

Однако наша страна не укладывается в сроки, оговоренные документом в отношении мин жидкостного наполнения. Военные продолжают уничтожать боеприпасы времен Великой Отечественной. 12 тысяч мин и снарядов в прошлом году были обезврежены саперами. Среди заслуг военных инженеров и вполне мирные: строительство мостов, ликвидация стихийных бедствий и помощь в чрезвычайных ситуациях.

Сегодня же Сергей Лучина сообщил, что офицеров инженерных войск со следующего года будут готовить только на военно-техническом факультете БНТУ. Эту функцию вузу передаст Военная академия, где пока обучаются будущие офицеры. Решение принято потому, что в БНТУ более углублённо изучаются теоретические аспекты многих инженерно-строительных дисциплин. Кроме того, в результате реформы подготовка офицеров инженерных войск будет обходиться государству в два раза дешевле.