Инвестиционный климат в Беларуси станет благоприятнее

Депутаты палаты представителей рассмотрели проект закона о внесении изменений и дополнений в Инвестиционный кодекс Республики Беларусь.У парламентариев не было однозначного мнения по вопросу внесения изменений в этот документ, однако законопроект был принят в первом чтении большинством голосов. Разработчики обещали принять рекомендации депутатов во внимание. Изменения, вносимые в Инвестиционный кодекс, обеспечат равные условия для иностранных и отечественных инвесторов. Законодательство станет более понятным для зарубежных партнеров. Кстати, их мнение учитывалось при разработке законопроекта. В общем объеме финансовых вливаний лишь 2,5% приходится на зарубежные инвестиции. Их роль в развитии белорусской экономики пока невелика, и принятие изменений в Кодекс призваны изменить эту ситуацию.