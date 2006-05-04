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Инвестиционный климат в Беларуси станет благоприятнее

04 мая 2006 14:32
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Депутаты палаты представителей рассмотрели проект закона о внесении изменений и дополнений в Инвестиционный кодекс Республики Беларусь.У парламентариев не было однозначного мнения по вопросу внесения изменений в этот документ, однако законопроект был принят в первом чтении большинством голосов. Разработчики обещали принять рекомендации депутатов во внимание. Изменения, вносимые в Инвестиционный кодекс, обеспечат равные условия для иностранных и отечественных инвесторов. Законодательство станет более понятным для зарубежных партнеров. Кстати, их мнение учитывалось при разработке законопроекта. В общем объеме финансовых вливаний лишь 2,5% приходится на зарубежные инвестиции. Их роль в развитии белорусской экономики пока невелика, и принятие изменений в Кодекс призваны изменить эту ситуацию.

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