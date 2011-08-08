Инвалидов в Минске будут обучать бизнесу

Занятия продлятся один месяц. За этот период слушатели изучат правовые и финансовые аспекты малого бизнеса, маркетинг, менеджмент и налогообложение предпринимательской деятельности. Под руководством преподавателей слушатели разработают собственный бизнес-план. А с 1 сентября в Беларуси начнет действовать новая программа реабилитации инвалидов. Теперь служба занятости или предприятие будут отчитываться за то, что было сделано для обучения, переобучения или трудоустройства нуждающегося человека.