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Инвалидов в Минске будут обучать бизнесу

08 августа 2011 10:02
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Занятия продлятся один месяц. За этот период слушатели изучат правовые и финансовые аспекты малого бизнеса, маркетинг, менеджмент и налогообложение предпринимательской деятельности. Под руководством преподавателей слушатели разработают собственный бизнес-план. А с 1 сентября в Беларуси начнет действовать новая программа реабилитации инвалидов. Теперь служба занятости или предприятие будут отчитываться за то, что было сделано для обучения, переобучения или трудоустройства нуждающегося человека.
# Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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