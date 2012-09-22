Интервью с председателем Мингорисполкома Николаем Ладутько за день до выборов

Что построено и как будет меняться Минск в ближайшем будущем и, конечно же, о выборах, завтрашних, готов рассказать председатель Мингорисполкома Николай Ладутько. Интервью в программе «Картина мира» на РТР-Беларусь с Юрием Козиятко.





Юрий Козиятко:

Николай Александрович, здравствуйте!



Николай Ладутько:

Здравствуйте!



Юрий Козиятко:

Давайте, наверное, прежде всего о выборах, поскольку завтра выборы, и для города, и для Вас это, наверное, рабочий день, а для многих - праздник.



Николай Ладутько:

Для нас, для многих людей, для тысяч людей города Минска - это будет рабочий день. Но я назову только одну цифру, что в 714 участковых избирательных комиссиях будет работать почти 9000 человек.



Юрий Козиятко:

А Вы завтра будете голосовать или уже успели досрочно?



Николай Ладутько:

Я буду голосовать непосредственно в день выборов и буду голосовать вместе с семьей. Потому что на президентские выборы я голосовал досрочно, по производственной необходимости, но все равно утром супруга сказала, пойдем вместе со мной голосовать, поэтому дабы я не ходил два раза голосовать и фактически, и номинально, поэтому будем голосовать в воскресенье вместе рано утром. Я голосую в Старовиленском…



Юрий Козиятко:

В Старовиленском!



Николай Ладутько:

Старовиленском избирательном округе.



Юрий Козиятко:

И там, по-моему, у вас кандидатов двое.



Николай Ладутько:

Три человека.



Юрий Козиятко:

Трое, да?



Николай Ладутько:

Вообще хочу сказать, что в Минске 20 округов избирательных и в них всего на сегодняшний день баллотируется 73 кандидата в депутаты. То есть у нас одномандатных округов, округ, где один избиратель…



Юрий Козиятко:

Безальтернативных.



Николай Ладутько:

Безальтернативных округов нету. Но буквально вот на днях, где-то неделю назад, было 89 кандидатов в депутаты. Но Вы знаете, что Белорусский народный фронт и Объединенная гражданская партия приняли решение снять своих кандидатов.



Юрий Козиятко:

Но Вас это порадовало или огорчило? Вам бы хотелось, чтобы победил тот человек, который будет интересы города лоббировать в Парламенте.



Николай Ладутько:

Вы знаете, что оно и не порадовало, скажу откровенно. Ну и буквально так, чтобы уже серьезное огорчение, не было. Но свои умозаключения по этому поводу у меня есть, поэтому я считаю, что сегодня возможность выдвинуться в городе Минске, если уже говорить о выборах, была представлена всем.



Юрий Козиятко:

Но Вы же, не знаю, может быть, всех не знаете так хорошо. Наверное, знаете тех, кого все-таки Вы бы хотели видеть в Парламенте?



Николай Ладутько:

Я хочу сказать, что из тех людей, ряд лиц, граждан, которые выдвинуты кандидатами в депутаты и находятся в числе этих 73, ну явные предпочтения..



Юрий Козиятко:

Достойные, достойные есть люди?!



Николай Ладутько:

Достойные есть всегда!



Юрий Козиятко (смеется).



Николай Ладутько:

Достойные есть всегда, безусловно.



Юрий Козиятко:

Нет, есть лучшие среди худших всегда, а вот… (улыбается).



Николай Ладутько:

Достойные тоже есть. Достойные тоже есть, я уверен, что в двухмиллионном городе 20 человек достойных людей есть.



Юрий Козиятко:

И этим двадцати какой-то административный ресурс будет оказывать поддержку или нет?



Николай Ладутько:

Наша задача - обеспечить законность и порядок, и организацию. Поэтому в этой части мы, конечно, оказываем поддержку. Иное - это свобода волеизлияния. И думаю, что сегодня ни один гражданин не скажет, что кто-то к нему в навязчивой форме пришел и сказал, я работник администрации такого-то района, и я требую от вас, гражданин, проживающий по улице такой-то, в квартире такой-то, прийти проголосовать за такого-то.



Юрий Козиятко:

Главное, чтобы народ пришел на участки избирательные.

В Минске, традиционно, не слишком большая явка, ну по разным причинам, наверное. Может, Вы знаете эту причину?



Николай Ладутько:

В нашей стране, как, в целом, в стране бывшего Советского союза, есть определенные традиции. Как с моего детства, что выборы - это всегда праздник. Через этот праздник культивировалась гражданская ответственность. И сегодня, к сожалению, я позволю себе несколько таких сравнений с развитыми странами, называя эти страны, в пример которых нам постоянно ставят…. Я подумал о том, что ведь по мере демократизации избирательного кодекса, когда мы констатируем, что пришло минимальное количество - хорошо, минимальным количеством избрали депутатов какого-то сейма - тоже хорошо, главное, что избрали, главное, что есть представительский орган. Кого он представляет, какую часть населения, ну, говорят, всех. Хотя если вникнуть в историю этих стран, то были такие периоды, когда на выборы приходило и 80, и 90 процентов людей. То есть не было граждански пассивного населения.

И по мере размывания гражданских устоев общества, гражданская пассивность приводит к тому, что такие извечные ценности, исконные, как семья, в основе которой мужчина и женщина, как полноценность семьи, в которой достаточное количество людей, как уважительное отношение к традициям, отношение к старшему поколению, как уважительное отношение к гражданскому долгу, патриотическому долгу, все это по мере размывания этих гражданских позиций, размываются общепринятые ценности человеческого бытия, которые потом приводят к тому, что мы наблюдаем.

Поэтому я исхожу из того, что даже вот это прибытие на выборы, это есть подтверждение приверженности к гражданским ценностям, общепринятым в мировой практике общечеловеческим ценностям, той практики жизни, которая сформировалась столетиями назад и не простым путем, путем революционным, путем кровопролитным, через войны, страдания, голод и поэтому так легко терять эти завоевания, которые достигнуты далеко не нами…. И все это происходит на фоне ну, скажем так, растущего материального благополучия.



Юрий Козиятко:

Вы сейчас пытаетесь воспитать ту меньшую половину (меньшую, но почти половину минчан), которая иногда не приходит на выборы. Пытаетесь призвать к совести.



Николай Ладутько:

Вы не должны эти ценности в нашей жизни терять и порой мы сегодня, увлекаясь материальной основой, забываем о том, что есть еще иная основа жизни общества, которая, собственно, и является главной.



Юрий Козиятко:

Так это ж тоже материальное! Вот Лидия Михайловна Ермошина была перед Вами в программе, и она сказала, если не придут на выборы, то мы впустую потратим огромное количество денег. Это же деньги из бюджета, это зарплаты учителей, врачей…



Николай Ладутько:

Ну она, она очень доступно и коротко объяснила ситуацию.



Юрий Козиятко:

Да. Точно. Поэтому, если люди меркантильные, они должны понимать, что они теряют деньги (улыбается).



Николай Ладутько:

Ну я как-то позволил себе несколько так философски к этому вопросу подойти.



Юрий Козиятко:

А вот когда Вы пойдете голосовать вместе с вашей женой, Вы как-то договорились, за кого будете голосовать или у вас могут быть разные мнения? Она - за одного кандидата, а Вы - за второго?



Николай Ладутько:

У нас, если так говорить, продолжая вашу мысль, то, буквально, нам идти до избирательного участка минут семь пешком. Поэтому за это время, я думаю, мы обсудим тех трех кандидатов в депутаты, которые баллотируются по Старовиленскому округу.



Юрий Козиятко:

Я вижу, Вы всегда не любите говорить о личной жизни. Вот допустим, мэр Москвы Лужков – был пчеловод, нынешний мэр Москвы Собянин - охотник, лыжник, мэр Киева - пишет книги.

Вот у вас есть какое-то хобби? Вот хоть раз, впервые в жизни скажите, что вот у меня, у мэра Минска есть, ну вот не знаю какое….

Даже Мясникович премьер-министр как-то признавался в эфире, что он любит по дереву, табуреточки какие-то делать (улыбается).



Николай Ладутько (усмехается)



Юрий Козиятко:

Ну вот есть какое-то ярко выраженное хобби?



Николай Ладутько:

Ну, у меня хобби, мне все же нравится процесс организации и преображения, вот так вот судьба распорядилась, и я счастлив, благодарен судьбе и руководству страны, что есть возможность реализовать те многочисленные задумки буквальные, которые сделаны уже поколением архитекторов, разных людей, материализовать их, претворить их в жизнь. И поэтому я бы считал, что именно это и является хобби, потому что…



Юрий Козиятко:

Облик города?



Николай Ладутько:

Да, потому что это требует громадного вовлечения физических и организационных способностей, поэтому это я бы назвал это в том числе и хобби.



Юрий Козиятко:

Личной жизни, никакой, так сказать? Ну, рыбалка там.. Ну, признайтесь! Или столько работы, что просто не удается?



Николай Ладутько:

У нас сегодня все же идет процесс преобразования города, генеральный план города утвержден Президентом страны, Президент страны ведь буквально знает где-какие стройки у нас в каждом районе. Потому что его волнует облик столицы, потому что… мы должны всю эту тенденцию поддержать, развить и реализовать. И второе, то что сегодня все же в современных экономических условиях для крупного города, практических двухмиллионного города, это мировая практика, эпицентр экономических событий очень много перемещается в сферу услуг.

И поэтому мы должны очень активно работать с тем, чтобы сформировать эти сферы услуг. Сформировать ее через различные формы и правления.

Вот буквально вчера я был на открытии первого апарт-отеля в городе Минске: проект жилого дома, переоборудованный под гостиничный комплекс, частный проект, полностью проинвестированный частным инвестором, 400 мест, наполняемость более 70%. Вот одно из направлений - развитие гостиничного бизнеса.



Юрий Козиятко:

Вот Вы сказали, что люди уже стали, может быть, к сожалению, жить уже больше материальными ценностями. Давайте вот на целевую аудиторию поработаем. Я бы на вашем месте сказал, что 700 долларов - средняя зарплата будет в следующем году и, есть за что голосовать!



Николай Ладутько:

В городе Минске в июле месяце средняя оплата труда составила 4 900 000 рублей. Это средняя, конечно, оплата труда. И есть устойчивая динамика роста оплаты труда. И город Минск, тот барьер, скажем, в 500 долларов, он уже давно преодолел. Поэтому уровень оплаты труда в Минске наряду с той социальной защитой, которая, она сегодня у нас есть, это факт, никто его опровергнуть не может и поэтому даже оппоненты как бы эту тему ЖКХ, транспорта, здравоохранения, образования, ну нигде не вспоминают, потому что это факт. Конечно, что кто-то слушает сейчас меня, ну есть и профессии…



Юрий Козиятко:

Разные.. Это же средняя зарплата!



Николай Ладутько:

Средняя зарплата. Скажут, хорошо ему говорить, наверное, он все же находится в той первой половине, у которой за 500, а у некоторых 300. Поэтому наша задача сегодня, всех жителей города Минска, в городе Минске практически из двух миллионов населения, один миллион - люди, непосредственно работающего населения. И 500 тысяч человек у нас работает в сфере материального производства, поэтому задача работающих в материальной сфере производства обеспечить реальное наполнение, эффективность работы каждого предприятия, поступления валюты, наполнения нашего бюджета. И через это, безусловно, формирование более высокого уровня дохода бюджетников. Поэтому это все взаимоувязано.



Юрий Козиятко:

Производство, конечно, это главное. Но сфера услуг тоже важна! Я почему спрашивал Вас про ваше хобби. Вот допустим, Президент - у него есть хобби играть в хоккей, и это хобби, наверное, повлияло на то, что у нас большое количество ледовых дворцов было построено и благодаря этому мы добились того, что Чемпионат мира по хоккею будет проходить в стране!



Николай Ладутько:

Это хобби Президента, оно повлияло на многие отрасли нашей жизни. Да, мы научились строить ледовые дворцы, я думаю, в Минске в следующем году завершится строительство многофункционального культурно-развлекательного комплекса «Чижовка-Арена», и, кажется, комплекс таких объектов будет сформирован. Поэтому мы вполне сможем с проектом предлагать свои услуги там, где такая потребность понадобится. И я думаю, что наши предложения, с учетом отточенного опыта будет не хуже, чем у финских специалистов. Базовое предложение. Поэтому это подвигло.

Затем мы открылись миру полномасштабно благодаря Рождественскому турниру, когда приезжает 14, 15, 16 стран и эти люди разъезжаются по всему миру, журналисты, корреспонденты, ну как одно из направлений. И это все помогало и помогает Минску, как столице Республики Беларусь, становиться, скажем так, мировым спортивным центром. В феврале месяце в Минске будет чемпионат мира по велотреку, в мае месяце - чемпионат Европы по боксу. А это болельщики, это спортсмены, это туристы, это журналисты, это громаднейший спектр услуг….



Юрий Козиятко:

А между соревнованиями?



Николай Ладутько:

Это позволяет нам быть уверенным в том, что мы сегодня делаем: в Минске сегодня активно строятся 11 гостиниц и есть подписанные договора на реализацию еще целого цикла гостиниц. За 2 года в Минске открылось семь хостелов, это такой класс, самый такой ценовой параметр невысокий…



Юрий Козиятко:

Для молодежи.



Николай Ладутько:

Для молодежи, да. Там комнаты по 5-6 человек, двухместные комнаты, поэтому самый низкий такой ценовой сегмент. Это все выражает уверенность в том, что это будет востребовано. Как Вы говорите, в межспортивный период. И мы отмечаем, что сегодня, когда уже целая группа компаний принимает решение о проведении того или иного симпозиума, обучающего семинара своих специалистов, они принимают решение провести его в Минске, а не в каком-то более шумном и более многолюдном городе.



Юрий Козиятко:

Все-таки я хотел бы понимать, на чем основана Ваша уверенность, что между чемпионатами мира приедут сюда туристы, наверное, не для того, чтобы послушать тишину и пожить в 5-6-местном номере хостела? Наверное, нужно чем-то привлекать? Просто мы недавно вернулись из Сингапура - страна, в которой нет даже исторических ценностей. Но, допустим, они построили колесо обозрения, которое даже выше, чем колесо в Лондоне, известное, знаменитое. И туда стоит очередь и это колесо является, по сути, символом Сингапура! На всех магнитиках на холодильник, на тарелочках, и на прочем-прочем-прочем, на сувенирной продукции. Может быть, нам тоже стоило что-то такое придумать, вот чего нет в мире? Чтобы между чемпионатами приехали и не только на Национальную библиотеку могли подняться.



Николай Ладутько:

Мы, конечно, понимаем не только чисто туризм. Туризм спортивный, деловой туризм, обучающий туризм, то есть у туризма масса направлений, масса видов деятельности…



Юрий Козиятко:

Согласен, но развлечения тоже, конечно, должны быть.



Николай Ладутько:

Но...но о развлечениях…



Юрий Козиятко:

Кстати, можно я спрошу, я про это колесо сказал, а Вы на колесе обозрения в Минске хоть раз поднимались? (смеется)



Николай Ладутько:

А развлечения это, конечно, будет….



Юрий Козиятко:

Николай Александрович, хоть раз на колесе обозрения Вы в Минске, Минск сверху осматривали или есть какая-то другая точка, с которой Вы, как мэр города, наверное, хотели бы взглянуть на Минск с высоты, ну ни птичьего полета, ну…



Николай Ладутько:

Ну, с птичьего полета, как-то вот скажем…



Юрий Козиятко:

Ну с вертолета…



Николай Ладутько:

Ну с вертолета - да, где-то месяца полтора назад мы облетали город Минск и прилегающие окрестности на предмет ну, скажем, анализа состояния территории.



Юрий Козиятко:

Вот Президент поднимается на вертолете, как обычно, летит на «Дожинки», допустим, и сразу выставит претензии чиновникам, почему там поле не убрано и, может быть, и вам, почему в городе, где-нибудь в Шабанах…



Николай Ладутько:

Ну, к сожалению… Мы когда говорим о городе Минске, мы никогда не говорим о проспекте, мы всегда говорим обо всех его территориях, административных районах, потому что система обслуживания города Минска обслуживает всю территорию города Минска. К сожалению, приходится констатировать, что конечно, ведь так в народе говорят, не там чисто где убирают, а там чисто, где не мусорят. Через систему ЖЭСов в организационном плане, будем откровенны, мы требуем организовывать проведение, приглашать население к участию в субботних мероприятиях…



Юрий Козиятко:

В субботниках, Вы имеет ввиду…



Николай Ладутько:

Да, а ведь это, и в том числе, экономия бюджетных средств, если каждый позаботится о своей территории. А эти средства ведь можно направить и на иные цели. Не для того, чтобы три раза подмести за счет бюджета, а для того, чтобы эти деньги сэкономить и построить…



Юрий Козиятко:

Аквапарк, например (улыбается).



Николай Ладутько:

Ну, аквапарка будет достаточно одного. Масштабного аквапарка, который строится в городе Минске и в следующем году он войдет в строй. Это будет по масштабности пятый аквапарк на территории Европы.



Юрий Козиятко:

Так вот ведь я о том и говорю! Колесо обозрения не обязательно повторять, можно и самый большой аквапарк построить.



Николай Ладутько:

Здорово! (смеется) Если вернуться к теме выборов, нужно идти голосовать, потому что в Минске будет пятый аквапарк по площади в Европе, по набору функций. Это…



Юрий Козиятко:

Все то, о чем мы с вами говорим, это – все выборы (улыбается).



Николай Ладутько:

Это выборы, это все выборы.



Юрий Козиятко:

Правильно ли я понял, что глава городской власти завтра собирается пойти на выборы и призывает сделать то же самое не только своих соседей (улыбается)…



Николай Ладутько:

Но и миллион жителей нашего города, любимого всеми города.



Юрий Козиятко:

(улыбается) Будем надеяться, что вас услышали, Николай Александрович. Спасибо!



Николай Ладутько:

Спасибо за возможность еще раз обратиться к нашим жителям города, нашего любимого города с призывом, приглашением прийти на выборы завтра, в воскресный день.

