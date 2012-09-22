Интервью с председателем ЦИК Лидией Ермошиной за день до выборов

Интервью с председателем Центральной избирательной комиссии Лидией Ермошиной в программе «Картина мира» на РТР-Беларусь с Юрием Козиятко.

Юрий Козиятко:

Лидия Михайловна, здравствуйте!

Лидия Ермошина:

Здравствуйте!

Юрий Козиятко:

Вы знаете, я посчитал, за все годы, пока Вы работаете председателем Центризбиркома, вот Вы и я, в разных программах встречались 24 раза. Сегодня 25 интервью, 25 уже…

Лидия Ермошина:

Юбилейное.

Юрий Козиятко:

Юбилейное...Я думал, Вы скажете: «Цветы в студию!»

Лидия Ермошина:

Нет, я об этом подумала! (смеется).

Юрий Козиятко:

(улыбается) Но я думаю, что для Вас лучший подарок, если мы хорошо осветим ход выборов. Непредвзято, конечно же.

Лидия Ермошина:

Конечно (улыбается).

Юрий Козиятко:

(улыбается) Так вот, Вы - 25, я – 25…опять двадцать пять! Вот оппозиция говорит: «опять двадцать пять, не пустили нас в Парламент». Как так получилось?

Лидия Ермошина:

Да что Вы! Мы прилагали все усилия, чтобы оппозиция попала в Парламент. Сами не хотят. Вот их зовут, говорят, идите, а они взяли и за неделю снялись. Хотя, по сути дела, более всего кандидатов было зарегистрировано вот именно от этих двух политических партий: Объединенной гражданской и Белорусского народного фронта. И созданы все условия, буквально, для того, чтобы они полноценно проводили свою избирательную кампанию. Не захотели, но скорее всего, я думаю, побоялись.

Юрий Козиятко:

Так это ошибка? Или, наоборот, расчет! Опять не попали, опять, я уже не буду у вас просить делать прогнозы, но я могу сказать, что большинство депутатов - это будут представители власти. Ну, потому что уже больше там никого не осталось. Практически… (усмехается)

Лидия Ермошина:

(усмехается) Ну, нет, кое-кто остался. Во-первых, давайте не будем забывать, половина кандидатов оставшихся - это представители политических партий. Из них нет, практически, почти, ну, единицы, представителей власти.

Юрий Козиятко:

Ну, сторонники тогда! Сторонники тогда.

Лидия Ермошина:

Сторонники, да. Вот. Поэтому, я бы сказала, что очень активно у нас представлена либерально-демократическая партия. Не отказались от борьбы две такие сугубо оппозиционные партии левых «Справедливый мир» и социал-демократическая партия «Народная грамада». Поэтому, я бы сказала, что альтернатива есть. Правда, не во всех округах. 16 избирательных округов, у нас на данный момент, представлены только одним кандидатом. И поэтому, скажем так, у избирателя выбор между «голосую против всех либо голосую за указанное лицо».

Юрий Козиятко:

Лидия Михайловна, а ведь кандидаты от власти тоже не шибко активно вели агитацию. Я даже скажу, что на телеэкраны, в то время, которое было выделено для того, чтобы показаться избирателю лицом, и изложить какие-то свои идеи, многие представители власти просто не пришли! Не на дебаты, где их оппозиционеры могли «пощипать» разными острыми вопросами, а просто, вот один, в студии… Тоже не очень понятно.

Лидия Ермошина:

Все очень понятно. Как правило, эти люди очень боятся камеры, боятся журналистов. Я могу сказать сама, что когда я становилась председателем Центральной избирательной комиссии, то более всего я боялась не той, вообщем-то революционной, очень жесткой политической ситуации, которая сложилась на тот момент, когда меня назначали. А именно журналистов и их неудобных вопросов.

Юрий Козиятко:

Тогда не иди в Парламент!

Лидия Ермошина:

Они научатся, придут в Парламент и научатся! Люди то, в основном, все непубличные, хотя большинство из них, да и уверена, что абсолютно все после того, как они привыкнут, осмотрятся, совершенно будут замечательно чувствовать. Конечно, если захотят. К сожалению, у нас и избиратель достаточно равнодушен. Он, конечно, хочет информацию, но так, чтобы очень удобно, на блюдечке с голубой каемочкой, я уже об этом говорила, им поднесли эту информацию. Но, то, что не ходят - это очень плохо.

Юрий Козиятко:

Так вот, давайте равнодушным избирателям…

Лидия Ермошина:

Да, давайте!

Юрий Козиятко:

Есть у вас какие-то прогнозы, сколько избирателей придет на участки и проголосует? Как правило, в Минске ходят, ну там, люди, наверное, со своими мыслями или, может быть, менее довольные, хотя живут лучше всех…

Лидия Ермошина (улыбается)

Юрий Козиятко:

…В Минске ходят меньше всего на выборы, в регионах - больше. Вот что в этот раз Вы прогнозируете?

Лидия Ермошина:

Явка будет везде более 50%.

Юрий Козиятко:

«Бульбу» выкопали…

Лидия Ермошина:

Да, бульбу выкопали, в конце-концов рыбалка, грибы, погода портится и поэтому на выборы придут. Поэтому, я думаю, что и в Минске все-таки этот процент не будет таким уже критичным - 51%. Тут, главное, еще не процент по городу Минску, здесь важен процент по каждому избирательному округу. Потому что оттого, что в Шабанах придет 70%, а в Старовиленском округе, предположим, 49, Старовиленскому уже ничего не поможет. Там все равно выборы не состоятся. Я приблизительно беру. Дай Бог, чтобы все сходили на выборы и чтобы они везде состоялись…

Юрий Козиятко:

А вот вдруг угадаете?! Потом напишут, Ермошина уже знала, что в Старовиленском – 49! (смеется).

Лидия Ермошина:

Обязательно напишут! И это точно, это уже сверху спустили! (шутит)

Юрий Козиятко (смеется)

Лидия Ермошина:

Но сразу же могу сказать, успокоить оппонентов, ну просто сверху, 51% не могли сбросить, ну слишком маленькая цифра. Поэтому (смеется) пусть они уже, на всякий случай, поверят в это.

Юрий Козиятко:

Лидия Михайловна, есть в нашем выборном процессе какие-то вещи, которые можно занести в Книгу рекордов Гиннеса? Ну вот избирателей на участки в советские времена приходило больше. И сегодня, наверное, где-то в Туркмении, в Узбекистане приходят процентов под 90, может 99, тут уже мы не претендуем. А вот есть какая-то вещь, по которой нас можно выделить и сказать, вот такого - нигде нет?!

Лидия Ермошина:

Да я думаю, что вряд ли нам стоит уже претендовать на такую историческую уникальность. Я бы сказала…

Юрий Козиятко:

...А количество наблюдателей международных?

Лидия Ермошина:

А! В этом плане!...

Юрий Козиятко:

Вот Вы как-то сами говорили, в Германии - 80 миллионов населения, приезжает 15 наблюдателей. В Беларуси населения в 8 или в 9 раз меньше, приезжает уже тут целый…

Лидия Ермошина:

Но, я бы сказала, что в этот раз наблюдателей, даже международных, несколько меньше, чем это было, например, на выборах президента, либо на выборах депутатов Парламента. Четыре года тому назад у нас было тысячи международных наблюдателей. Сейчас у нас их 664. Ну, пусть под 700 там где-нибудь подтянется эта цифра, не более того. Причем, между прочим, уменьшение произошло именно по линии ОБСЕ. Почему оно произошло? Не потому что ОБСЕ утратило интерес к Беларуси, ничего подобного, а потому что одновременно с нами проходят выборы и весьма судьбоносные и в Украине, и в Грузии. В Грузии - это вообще изменение, по сути дела, политической системы страны. Поэтому, я думаю, что основные международные наблюдательные силы были оттянуты на эти государства.

Юрий Козиятко:

Наблюдателей международных, прежде всего, интересует досрочное голосование и подсчет голосов. Правильно?

Лидия Ермошина:

Да.

Юрий Козиятко:

Ну.., что-то может еще?

Лидия Ермошина:

Да.

Юрий Козиятко:

Может, еще казино интересует в Минске…

Лидия Ермошина:

Ну, сомневаюсь.

Юрий Козиятко (смеется)

Лидия Ермошина (смеется)

Юрий Козиятко:

Мало им платят, как Вы думаете?

Лидия Ермошина:

Нет, им платят достаточно, но они люди практичные, в отличие от наших, русских там мало, поэтому людей, из наблюдателей, которые оставят выплаченные командировочные в казино, я думаю, не будет…

Юрий Козиятко:

Так вот подсчет голосов и досрочное голосование… Вот в этом смысле. Вот сегодня досрочное голосование уже завершилось практически, завершается.

Лидия Ермошина:

Да.

Юрий Козиятко:

Какие-то претензии были со стороны наблюдателей?

Лидия Ермошина:

Нет, со стороны международных наблюдателей никаких претензий не было. Что же касается наших национальных наблюдателей, они пытаются обосновать претензии, но как обычно это все держится на предположениях. Вот пришла группа солдат голосовать, что-то здесь не так… Наверное, их согнали…

Юрий Козиятко:

Ну а как же в других странах? Я не знаю, у них же тоже досрочное голосование есть? Вот в США на этой неделе за 50 дней до выборов президента начали досрочно голосовать. У нас за 5.

Лидия Ермошина:

Да.

Юрий Козиятко:

Говорят, плохо. А вот за 50 нормально, это же США!

Лидия Ермошина:

Да, да-да. Совершенно верно, Вы знаете, я не знаю, как там носят, просто внимания на это не обращает просто-напросто. Там не только носят, там ящик для голосования возят. Я сама видела, на базаре в Швейцарии выставили, народ пришел, рыночный день, суббота, заодно и проголосовали.

Юрий Козиятко:

А в ходе избирательной кампании Вы какие-то ошибки допускали? Я тоже Вас подвожу к тому, что какую-то часть кандидатов Вы не зарегистрировали, потом 11 человек после рассмотрения жалоб допустили к участию в выборах.

Лидия Ермошина:

Да.

Юрий Козиятко:

А даже одного кандидата Виктора Терещенко, которого, кстати, можно занести в Книгу рекордов Гиннеса, как человека, который максимальное количество раз безуспешно пытался стать президентом Беларуси (улыбается), через Верховный суд Вы восстановили в правах кандидата.

То есть, Вы ошибались?

Лидия Ермошина:

Нет, мы не ошибались. Я абсолютно уверена, что решение окружной комиссии и центральной было абсолютно обоснованным. Но, давайте не будем забывать. Когда ситуация оценочная, то сами знаете ту старую фразу, два юриста - три мнения. А тут три инстанции собрались. Поэтому Верховный суд дал такую оценку, мы дали другую. Если бы все было так просто и однозначно в правовых ситуациях, зачем тогда были нужны адвокаты. Но, тем не менее, давайте не будет забывать, что Верховный суд только одного человека, одно решение Центральной комиссии из 18 оспоренных удовлетворил.

Юрий Козиятко:

То есть, это не ошибка Ваша?

Лидия Ермошина:

Нет. Это не ошибка.

Юрий Козиятко:

А были какие-то ошибки? Вот сейчас можете сказать. Ну, о которых Вы сожалеете.

Лидия Ермошина:

Ну, конечно, да, сожалею. Нам в голову не могло прийти, что, оказывается, нужно и можно регистрироваться кандидатам, чтоб проводить агитацию за бойкот выборов.

Юрий Козиятко (улыбается).

Лидия Ермошина:

Вот это вот наша ошибка, коль мы это допустили. Почему мы в статью, которая называется «Предвыборная агитация», вообще вписали возможность бойкота? Почему? Группе КНГ ОБСЕ хотели угодить. Угодили. Более того, я могу сказать, что Конвенция о стандартах свободных выборов в странах СНГ запрещает бойкот выборов, считает это нарушением закона. А мы, мало того, что разрешаем, так получилось так, что мы на это выделяем бюджетные средства. Понимаете, бесплатно предоставили время на телевидении, что они пришли, поагитировали избирателей…

Юрий Козиятко:

Так не показали тех, кто бойкот выборов объявил.

Лидия Ермошина:

Кого-то показали, кого-то не показали. Более того, ведь очень много предвыборных выступлений, где, скажем так, шла скрытая агитация за бойкот.

Юрий Козиятко:

А в жизни какие-то ошибки совершали?

Лидия Ермошина:

Ну, Вы скажите.

Юрий Козиятко:

Ну, я не буду о тех, о которых Вы не хотите говорить.

Лидия Ермошина:

Да (улыбается).

Юрий Козиятко:

Да, я помню, что Вы любите читать мемуары.

Лидия Ермошина:

Да, люблю.

Юрий Козиятко:

И я вот так познакомился с мемуарами Маргарет Тэтчер. Может быть, не очень корректное сравнение, но тоже известная женщина-политик (и Вы тоже известная женщина, политик, в том числе, у нас). И она сказала, что если б была вторая попытка, я бы никогда не занялась политикой!

А если б у Вас вторая попытка была?

Лидия Ермошина:

Ну, я все-таки считаю, что я политикой не занимаюсь. Я стою рядом с ней. Политика - это все-таки борьба за власть, я никогда не борюсь, я, скажем, со снисходительной улыбкой наблюдаю за тем, как это делают другие. А если бы была вторая жизнь, я бы обязательно стала многодетной матерью. Я считаю, что это лучшее, что может сделать женщина в своей жизни.

Юрий Козиятко:

Я назвал эти 25 программ. Припоминаю одну программу личного характера, когда мы снимали у Вас дома, Вы испекли замечательный пирог, до сих пор помню. Очень вкусный пирог. Сейчас приходится стоять у плиты, по-прежнему?

Лидия Ермошина:

Ну, конечно, у меня же нет домработницы. Конечно, не до такой степени. Просто-напросто, пироги уже…

Юрий Козиятко:

Про борщ уже не спрашиваю. Надоели с этим борщом.

Лидия Ермошина:

Ну, это само-собой. Надоели, да, абсолютно.

Юрий Козиятко:

(смеется). Но пироги!

Лидия Ермошина:

Бывают пироги, да. Ну не сейчас, конечно, но я думаю…

Юрий Козиятко:

А почему, Лидия Михайловна, не сейчас? Я опять же подумал, что раньше, день выборов был для советского человека такой же праздник, как 7 ноября, как 1 мая, было такое семейное застолье. На участки избирательные шли, чтобы купить какие-то продукты редкие. Сейчас ничем не удивишь.

Лидия Ермошина:

Нет, ну смотрите.

Во-первых, для многих - праздник. Все-таки народ идет, если не за редкими продуктами, а так, встретиться с друзьями, посидеть скушать шашлычок, посмотреть концерт, который будет там обязательно организован. Потом для людей небогатых это все-таки там продукты многие будут без торговых наценок, я надеюсь, потому что так часто бывает. И это тоже в определенном плане завлекает. Но, я думаю, что самым главным является не это.

Люди должны приходить туда, потому что они вообще разобщены. Выборы, как таковые, такое совместное голосование, совместное дело ни в коем случае нельзя отменять. И поверьте, когда мы перейдем к голосованию через интернет и по телефону (и я думаю, что и это дело недалекого будущего, весь мир к этому перейдет и мы подтянемся, конечно), человек вообще все утратит. Я все-таки считаю, что когда он пойдет на избирательный участок, и по паспорту выдадут ему избирательный бюллетень и он все-таки почитает этот плакат и ему даже выделят и предложат пройти в кабинку для голосования, мне кажется, что это, как костюм, как галстук в определенном плане дисциплинирует человека. А если это дисциплинирует человека, как избирателя, то это дисциплинирует и его выбор.

Юрий Козиятко:

И Вы, наверное, их хотите пригласить завтра на участки для голосования…

Или вам нельзя это делать?

Лидия Ермошина:

Собственно говоря, опять придерутся, что я как председатель комиссии участвовала в агитации.

Юрий Козиятко:

Тогда не приглашайте! (усмехается)

Лидия Ермошина:

Поэтому я просто напоминаю, что избирательные участки, во-первых, работают, они их ждут, и выборы стоят, по крайней мере, первый тур, 76 миллиардов рублей, поэтому я призывают и, опять-таки, напоминаю налогоплательщикам, что деньги на ветер выбрасывать нельзя. У нас в стране их не очень много.

Пусть все еще раз хорошо взвесят и оценят все возможности, я думаю, что многие уже и посетили избирательный участок, у нас активно шло досрочное голосование, и я уверена, что выборы состоятся.

Юрий Козиятко:

Что ж, спасибо!

Напомню, на вопросы программы отвечала Лидия Михайловна Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии.