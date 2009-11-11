Интервью Александра Лукашенко Trend News

Накануне приезда президента Азербайджана Александр Лукашенко рассказал о своих взглядах на взаимоотношения стран и их развитие ведущему информагентству Прикаспийского региона.

«У Белоруссии на Кавказе есть такие преданные друзья, как азербайджанцы», – именно эти слова белорусского Президента Александра Лукашенко азербайджанское новостное агентство вынесло в качестве заголовка к интервью. И это – не громкий политический лозунг, а факт, доказанный делом. Совместным. Белорусы и азербайджанцы не живут воспоминаниями об общем советском прошлом. Народы созидают новую историю. А президенты намерены сделать все, чтобы в этой летописи значились исключительно страницы успеха.

Александр Лукашенко:

– Я лично жду нашей встречи. У нас есть что обсуждать. Мы сформировали хорошую нормативно-правовую базу, у нас нет проблем в сотрудничестве правительств, ведомств, предприятий, представителей крупного, среднего, малого бизнеса. Нас всегда ждут в Азербайджане, нас уважают. Слово Беларусь – это самый лучший пропуск в любую точку Азербайджана. Я это знаю, и убедился в этом, будучи в Азербайджане. Мы немало создали там производств, хотя начинали только со сборочных. А сейчас уже переносим производства в Азербайджан. Кооперация – очень перспективное направление наших отношений.

В своих торгово-экономических приоритетах Беларусь и Азербайджан определились в 2006 году. Тогда, также в Минске, Президенты Александр Лукашенко и Ильхам Алиев подписали Договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2015 года. Проект на бумаге не остался. Кооперация производств, а не изъезженная схема «купи-продай», при больших финансовых ресурсах Азербайджанской Республики, ее емком рынке и развитом промышленном секторе Беларуси быстро дала реальные результаты. В 2007 году уже встретившись в Баку президенты оценили тракторы «Belarus», которые «made in Azerbajdzjan».

Однако торговля и сегодня остается вторым перспективным направлением, подчеркивает белорусский президент. Но даже такое многократное за последние пять лет увеличение товарооборота до 100 с лишним миллионов долларов, по мнению Александра Лукашенко, явно недостаточно. Полмиллиарда – такими могут и должны быть объемы.

Александр Лукашенко:

– Мы должны от вас получать больше вашей продукции, которой нет у нас. Вы уже успешно это делаете – покупаете нашу продукцию. По военной и гражданской линии. Это дорогого стоит, когда глава государства сам убеждается в том, что белорусская продукция не только по цене, но и по качеству конкурентоспособна. Никто не может и не сможет конкурировать в Азербайджане по тем видам товаров, которые мы производим в Беларуси. Если рынок Азербайджана не нуждается в таком количестве нашей продукции, мы должны создавать там производства и торговать вместе с Азербайджаном с третьими странами.

Кстати, в Азербайджане совместные предприятия по сборке наукоемкой белорусской продукции: радиоэлектроники, оптики и техники – уже успешно создаются. К тем же тракторам добавились автокраны на базе МАЗ. В Беларуси знают, что в ближайшие три года Азербайджан намерен не только ликвидировать зависимость от внешнего продовольственного рынка (а значит, нужна будет сельхозтехника), но и серьезно модернизировать инфраструктуру.

Александр Лукашенко:

– Мне очень понравилась концепция строительства в Баку, в Азербайджане она очень правильно социально ориентирована. Мне понравился проект застройки набережной, создания нескольких мостов. Ильхам Гейдарович пригласил нас поработать там, и мы в этом очень заинтересованы, наши строители готовы работать в Азербайджане. Мы можем поставлять любую строительную технику, создавать в Азербайджане мощности по производству строительных материалов. Мы готовы производить там лифты. Много лифтов, произведенных в советские времена Могилевским лифтостроительным заводом, эксплуатируются в Азербайджане и требуют ремонта и замены. Новые строятся дома, туда тоже нужны лифты. Лучше производить их в Азербайджане.

В этой связи, у Александр Лукашенко еще одно пожелание: чтобы из-за высоких темпов промышленной интеграции не пострадало качество наших брендов. А главам двух государств, по признанию белорусского лидера, придется существенно скорректировать действующую программу сотрудничества. Интенсивность белорусско-азербайджанских контактов возросла. К проектам хорошо бы добавить в перспективе сотрудничество в области энергетики. Но пока, как заметил в интервью белорусский президент: слишком высока цена прикаспийской нефти и поэтому, пока «не складывается экономика на другом конце этой трубы»

Александр Лукашенко:

– Россия – это дружественное нам государство, но, тем не менее, диверсификация должна быть. Мы не можем зависеть от поставок углеводородного сырья только из одного государства. Мы просчитывали маршруты поставок нефти через Украину, долго обсуждали этот вопрос с президентом этой страны, и в последнюю нашу встречу мы об этом говорили. Еще одно направление – нефтепровод Одесса-Броды. Мне кажется, этот вариант возможен, и абсолютно без проблем мы можем поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы вашу очень качественную и полезную для переработки нефть. И как только мы договоримся, и экономически будет выгодно, то немедленно приступим к реализации этого проекта. Заинтересованность Азербайджана, прикаспийских государств, Украины и Беларуси в этом есть.

Две страны традиционно поддерживают друг друга по всем пунктам мировой повестки дня. При этом, не вмешиваясь во внутренние дела друг друга. Конечно, Беларусь волнует Карабахская проблема. Но «разрубить этот Гордиев узел могут только два президента – Армении и Азербайджана». И более того, вмешательство мнений и участие третьих сторон в таких ситуациях может оказаться провокационным, – акцентировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко:

– Есть Минская группа ОБСЕ, и если Минск, как центр создания этой группы, может в этом вопросе чем-то помочь – мы с удовольствием это сделаем. Но решить эту проблему могут только два президента – Азербайджана и Армении. Как решить? Прежде всего, в интересах живущих там людей.