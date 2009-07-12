Интервью Александра Лукашенко «Die Presse»

Журналист австрийской газеты Эдуард Штайнер задал белорусскому лидеру около двух десятков вопросов.

Корреспондент австрийской газеты очень подробно интересовался мнением Президента Беларуси относительно России. Всё-таки она – солидный игрок в мировой политике и поэтому другие государства внимательно смотрят на тональность отношений России с партнерами. Тот же молочный конфликт с нашей страной моментально приковал внимание мировой прессы. Александр Лукашенко пресек всяческие инсинуации по этому поводу.



Александр Лукашенко считает, что нет ничего трагического в отношениях между Беларусью и Россией.

– Скажу откровенно: не в сфере объективного лежат наши противоречия. Это исключительно, как многие в России сегодня уже говорят, субъективный вопрос. И он связан с политикой и позицией российского руководства. Вот в чём субъективизм, – пояснил белорусский лидер.

Говоря в целом о взаимоотношениях с Россией, Александр Лукашенко отметил: – У нас уровень отношений нормальный. Ну, были эти «молочные войны». Сейчас этого нет. Мы быстро это исправили. Потому что у нас хорошие рычаги и хорошие каналы сотрудничества. Отойди в сторонку – и жизнь сама всё поправит. Поэтому у нас нет чего-то трагического в наших отношениях. Абсолютно нет. Мы можем в течение одного месяца, ну, до конца этого года решить все проблемы. И даже те проблемы, которые мы не решали, но они для нас стратегические.

Отвечая на вопрос о том, с кем на данный момент отношения лучше – с Россией или с Евросоюзом, Президент заметил: – Знаете, и там нелегко, и там. Но с Россией мы ведь прошли определенный путь. И потом, у нас ведь база отношений очень приличная. В экономике у нас очень серьёзная кооперация. Почти 10 млн. человек на предприятиях работают в России, которые поставляют нам комплектующие. То есть мы им где-то даём работу. А здесь у нас финишное, высокотехнологичное производство. Поэтому мы очень далеко продвинулись с Россией по всем направлениям. Я уже не говорю о том, что мы один народ!



Александр Лукашенко: Я жалею, что мы не смогли здесь объединиться после распада Советского Союза

Во время интервью «Die Presse» Президент Беларуси согласился с тем, что влияние России на постсоветском пространстве уменьшается.

– Уменьшается. Есть Китай, который сегодня имеет вторую экономику в мире, а завтра будет иметь первую. У них дефицит энергоресурсов. Где энергоресурсы? У соседних государств. Казахстан, Туркменистан, Азербайджан. И все они проложили уже туда трубу. Все поставляют Китаю, а в перспективе – в Индию, Пакистан, Афганистан. Все это уже там задействовано. И это уход от российской зависимости в энергопоставках. И на европейском направлении в том числе, – сказал Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос, жалеет ли Беларусь о таком уменьшении влияния России, Президент заметил: – Пусть жалеет Россия об этом. Я жалею в том плане, что мы не смогли здесь объединиться после распада Советского Союза. Все-таки это под триста миллионов населения. Мы могли бы иметь хороший рынок. И это можно было сделать. Амбиции мешают некоторым.



Журналист Штайнер во время интервью часто использовал слово «диктатура» и всё пытался узнать, кого Лукашенко готовит себе в преемники, и почему освобожденному американцу Эммануилу Зельцеру так не понравилось в белорусской тюрьме. Президент не мог оставить без комментариев эти репортерские «домашние заготовки».



Александр Лукашенко: В Беларуси невозможно существование диктатуры

По словам белорусского лидера, «если бы у нас была диктатура, нас давно бы раздавили».

– У нас нет ядерного оружия, энергоносителей и так далее. Мы же зависимы от мира по всем статьям. Мы не можем здесь проводить ту политику, которая сегодня мировым сообществом не воспринимается, в том числе и Австрией. Диктаторы себя так, как я, не ведут. Но надо было бирку на Президента Беларуси повесить, потому что Лукашенко не американский, не проамериканский, – сказал глава государства.

При этом он добавил: – Так что никакой диктатуры здесь нет. То, что у Президента сосредоточена определенная власть, и немалая, – это правда. У нас диктатуры быть не может, потому что нас немедленно задавят, немедленно!

– Но возьмите более серьезные вещи. Взяли и разбомбили Ирак. Под каким предлогом? Что там диктатор, который создает ядерное оружие. Диктатора нет. А ядерное оружие где? Тоже нет. Странно как-то получается… Бирку вешают и начинают под это трепать человека, страну, – добавил Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос о негативных высказываниях гражданина США Эммануила Зельцера, который был помилован Президентом Беларуси и освобожден из исправительной колонии, глава государства заметил: – А почему вы слушаете то, что сказал Зельцер? Почему вы в это верите?.. Нарушил он наш закон? Нарушил. Он признал это. Он получил определенный срок по определенной статье. Он сравнивает КГБ с гестапо? Из гестапо никто не выходил. А он вышел здоровым. Мы любого западного дипломата, особенно американцев, беспрепятственно к нему допускали. Беспрепятственно! Не было никаких вопросов. У него здесь были иные цели, его сюда никто не звал. Поэтому все его слова – сплошное вранье. Он сразу всё рассказал: чего приехал и что он хотел. Пошел в суд, получил срок и все время просил, чтобы его освободили.



Александр Лукашенко не готовит младшего сына в качестве преемника. В своём интервью Президент Беларуси развеял эти домыслы.

– Демократия, по идее, предполагает, что власть меняется. Вы узаконили через референдум, что у Вас третий президентский срок. И если я правильно читал, Вы сами говорили, что подготавливаете своего младшего сына в качестве преемника. Получается монархия в каком-то плане, – спросил у белорусского лидера австрийский журналист.

– У нас это невозможно. И если я говорил о своем малыше, то это была обычная шутка. Но журналисты это восприняли почему-то всерьез, – сказал глава государства.

Во время беседы Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь через 10 лет видится ему «процветающим государством, к которому никто не будет иметь никаких претензий, в том числе и Австрия».

Отвечая на вопрос, будет ли тогда Александр Лукашенко Президентом Беларуси, глава государства отметил: – Через 10 лет? Вряд ли, конечно. Я думаю, к этому времени вырастут новые люди, которые возьмут в руки страну и поведут ее. Но запомните: в нашей стране кто будет Президентом, очередным, будет определять только белорусский народ. Я помню, как меня избирали. Так тогда решил народ. И это святое право никто не имеет у него, у этого народа, отнять. И я это право у своего народа отнимать не намерен.



Ответил Президент и еще на один скользкий вопрос «За сколько продается Беларусь». Его появление обусловили заголовки некоторых российских СМИ, которые не стесняясь пишут – «Запад покупает Беларусь». Эти материалы появились после удачных переговоров Минска и МВФ, когда международный валютный фонд увеличил сумму предоставляемого Беларуси кредита. Ответ Главы государства был категоричен.



Александр Лукашенко: Беларусь не продается

– Беларусь не продается. На то я и Президент. И тот, кто меня знает, он просто посмеется над подобной информацией, которая выходит в Москве. Наверное, их это очень волнует. Я вам уже говорил, что Россия не знает, что здесь происходит. Их это не интересует, они занимаются своими проблемами. Вот где-то что-то услышали и сразу: «Ага, Международный валютный фонд дал кредит Беларуси...». Ну так и спасибо МВФ. Он, кстати, предложил кредит на более выгодных условиях, чем Россия. Так что, мы от этого отказаться должны?

По словам Президента, подобное решение МВФ стало неожиданным для российской стороны: – В России этого не ожидали. Думали, что если они не дадут, то никто нам не поможет, и мы тут рухнем, обвалимся. Знаете, даже если бы никто и не дал этих кредитов, не обвалилась бы наша экономика, выжили бы, не из такой ситуации выходили. Но, если нам помогают люди, почему мы от этого должны отказываться? И почему вдруг в России это так, как вы говорите, воспринимается? Мне это не понятно. Ведь они же пользовались кредитами МВФ. И сейчас заявки подают. На будущий год дефицит, говорят, бюджета будет большой. Они не прочь бы и позаимствовать где-то денежные средства. Почему нам это запрещено?

Александр Лукашенко напомнил, что «Россия, пообещав $2 млрд. кредита, свое обещание не выполнила».

– Это не забывается. Надо быть обязательным. Не можешь – скажи: «Не могу в силу таких-то причин». Можешь (знаю, что могут), договорились – надо свято исполнять свои обещания, – заявил глава государства.

При этом он добавил, что как Президент будет «долго помнить помощь Международного валютного фонда, Запада, нашему государству». – И буду убеждать свой народ, чтобы они это оценили по достоинству, – добавил Александр Лукашенко.



Александр Лукашенко: Все условия МВФ разумные

В числе условий МВФ издание упомянуло ослабление давления на бизнес, необходимость создать Агентство по приватизации, движение в сторону открытия экономики или либерализации экономики.

По словам Александра Лукашенко, он нормально относится к этим предложениям.

– Все условия разумные. И почему мы быстро договорились? Потому что у нас этот процесс уже идет. И если МВФ хотел бы, чтобы мы органы, которые занимаются приватизацией (а такие же есть, может, они несколько разрознены были) объединили в агентство – никаких проблем. Может, это даже и лучше, что будет определенный центр, куда будет стекаться вся информация. И этот центр будет вам подсказывать: какие предприятия к приватизации, их цена, какие переговоры, какие условия приватизации. Что тут плохого? Мы соберем это в единый центр. Ну что тут такого особенного от нас потребовал МВФ? – подчеркнул Александр Лукашенко.

– В любой стране есть определенные требования к бизнесу, но у нас они не чрезмерны и не больше, чем в Австрии или в Германии. Абсолютно не больше. Это неверно подавалось в средствах массовой информации. Поэтому, если нам говорят, что надо ослабить давление на бизнес, я отвечу: «Да Господь с вами, куда больше?» Сейчас кризис такой, что вовсе не до давления. Лишь бы работали хоть как-то и реализовали свою продукцию, – сказал Президент Беларуси.



Александр Лукашенко: Мировой кризис не влияет на процессы приватизации в Беларуси

По словам Александра Лукашенко, приватизация в республике «не имеет никакого отношения к кризису».

– Мы акционировали свои предприятия, практически все, еще до кризиса. Хотите купить – приходите, покупайте, если договоримся. Поэтому не думайте, что мы в связи с кризисом готовы кому-то там – европейцам, американцам, россиянам – отдать всё, что попросят. Так, как мы жестко относились к вопросам приватизации, так мы и относимся. Но если порядочный инвестор приходит… Допустим, у нас были телекоммуникационные компании «Бест», Velcom. Очень чувствительная сфера, очень доходная, прибыльная. Нам предложили хорошие условия. Мы приняли решение о продаже этих компаний и выиграли. Если бы мы после начала кризиса это сделали, когда фондовый рынок упал, это было бы в два раза дешевле, – сказал Президент.

По словам Александра Лукашенко, в Беларуси эти процессы не сдерживались.

– Главное, чтобы это было в интересах нашего государства и народа. Если это не в интересах государства и народа, мы на приватизацию не пойдем. Должно ведь в итоге быть лучше, чем сейчас. В бюджет должно больше средств поступить, на улицу люди не должны выбрасываться, они должны иметь гарантии, – заявил Президент.

Александр Лукашенко убежден в том, что бизнес должен быть ответственным за социальные проекты.

– Мы всегда ставим ряд условий. Их примерно 20-25. И тот, кто готов соблюдать эти условия (а они не нами выдуманы, эти условия, это и в Австрии есть, и в Германии) и платит нормальную цену, – милости просим, приходите, – добавил он.



Александр Лукашенко: Если бы сегодня кризис закончился, мы бы первыми вышли из него

Глава государства в интервью австрийской газете «Die Presse» высказал мнение, что Беларуси нет внутренних причин для кризисных явлений в экономике страны.

– У нас в прошлом году 110% составил темп роста ВВП к 2007 году. Это к тому уже высокому уровню, который у нас был. Мы ведь давно превзошли уровень советских времён. А он у нас высокий был. И если бы не вот эти внешние факторы, наша экономика развивалась бы динамично и стабильно, несмотря даже на сильный рост цен на энергоресурсы. Мы выдерживали это, потому что модернизировали экономику и занимались этими процессами, – сказал глава государства.

По его оценке, кризисные явления в Беларуси «имеют исключительно внешнюю причину».

– Я не могу назвать ни одной внутренней причины. Мы зависимы, как Германия и как Австрия, от экспорта, наша экономика экспортоориентированная, мы почти 75% продаем того, что производим. И коль спрос упал на международных рынках, там, где мы работали, естественно, нам стало очень трудно и сложно. Если бы сегодня кризис закончился, мы бы первыми вышли из него, – убежден Президент.

Полностью интервью Александра Лукашенко австрийской газете «Die Presse» читайте на сайте Президента Республики Беларусь