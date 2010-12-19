Интервью Александра Лукашенко 19 декабря на избирательном участке

Голосование на избирательном участке №1 Центрального района столицы шло бодро с самого утра. Прогуливающихся в фойе Университета физкультуры международных наблюдателей то и дело обгоняли избиратели. Местные жители спешили в кабинки для голосования. Оттуда выходили с заполненным бюллетенем, чтобы опустить его в опечатанный ящик. В общем, кажется, самый обычный участок в день выборов.

Андреа Ригони, международный наблюдатель, депутат парламента Италии:

Избирательный процесс постоянно совершенствуется, улучшается. Это происходит везде и я хотел бы пожелать, чтобы в этом направлении шла ваша страна, постоянно улучшала реализацию избирательного права.

Особенность этого участка в том, что здесь традиционного голосует первое лицо страны. Сделать свой выбор Александр Лукашенко приехал в полдень. Здесь его встретили с букетом цветов.

После регистрации глава государства получил бюллетень и определился с выбором своего кандидата в кабинке для голосования. Процедура ничем не отличалась от той, что проделывали обычные граждане и заняла ровно столько же времени — от силы пару минут.

В отличие от других голосующих, Александру Лукашенко просто так уйти на дали. Это уже сложившаяся за годы традиция — сначала Президент голосует, а потом общается с наблюдателями и избирателями.

Традиционно высоким оказался и интерес журналистов. Телевизионщики были со всех уголков мира. Вполне естественно, что больше всего было вопросов было об избирательной кампании. Действующего Президента попросили прокомментировать заявления его оппонентов о том, что выборы якобы сфальсифицированы.

Александр Лукашенко:

Коль политики, которые идут на выборы, априори за полгода говорили о том, что выборы будут сфальсифицированы, значит, они просто не были готовы к этим выборам и чувствуют, что, скорее всего, они проиграют на этих выборах. Вот как я могу только расценить подобные заявления, Политик, если он по-настоящему пришел в политику, если он борется за пост или за депутатское кресло, он всегда, даже чувствуя, что проигрывает, все равно уверенно будет говорить, что будет побеждать. И ни о каких фальсификациях речи быть не может. Раз идут заявления о фальсификации, я уверен, что они давно себя обрекли на соответствующую роль.

Норвежские журналисты высказали мнение, что второй тур этих выборов добавил легитимности избирательной кампании.

Александр Лукашенко:

Вы сегодня один день видите совершенно равного и беззащитного президента. Не верьте тому, о чем вам тут рассказывали. Сегодня и мою судьбу, и их решит только белорусский народ. Решит, что надо второй тур — будет второй; новые президентские выборы — будут новые. Первого тура хватит, чтобы решить судьбу страны и избрать президента — значит, в один тур решим. Но решит только белорусский народ. Урны будут вскрыты, бюллетени будут разложены, члены комиссии подсчитают и выдадут вердикт. Иначе не будет — только так.

На достаточно ожидаемый вопрос о том, как будет праздновать свою победу Александр Лукашенко, журналистам был дан необычный ответ.

Александр Лукашенко:

Вы считаете, что я уже победил? Спасибо. Вы знаете, как обычно: прихожу домой, как это было раньше, на столе 15 килограмм документов. Рассмотрю документы, отправлю по почте в Администрацию, поужинаю, если будет нормальная погода — пробегусь на лыжах, почищу снег и ближе к вечеру лягу спать. Если будет к этому времени информация для меня, я ее получу. А если все нормально, все празднования будут потом.

Если кто-то считает, что выборами все заканчивается, то он плохо разбирается в политике и ничего не понимает в жизни государства. Выборами жизнь у президентов только начинается. Поэтому, если все будет благополучно, значит, завтра мне предстоит думать о будущем, а не праздновать победу.

Касательно сотрудничества с оппозиционными политиками Президент заверил, что оно может быть со всеми, кто выступает за стабильность и безопасность в стране.

Александр Лукашенко:

С нормальной оппозицией. Должен признаться, что среди моих альтернативных кандидатов есть немного, но нормальных людей, вменяемых, со своей позицией и точкой зрения. Я это уже оценил, если вы следите за предвыборной кампанией, в прямом эфире и публично. И должен вам сказать, что после этого заявления этот альтернативный кандидат по рейтингу вышел на второе место.

Я готов сотрудничать с кем угодно, с оппозицией, не оппозицией — с людьми, которые хотят жить в своей стране и обеспечивать ее независимость, которые хотят, чтобы наша страна была спокойной и красивой, как этого хочу я. важно, чтобы зарубежные гости приезжали в нашу страну и могли здесь спокойно отдыхать, путешествовать. Цель одна — благосостояние народа и стабильность в государстве.

После выборов у Беларуси будут отличные отношения с Россией и как минимум хорошие с США, отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

У нас будут отличные отношения с Россией. Лучше, чем сейчас, сейчас они у нас хорошие, Что касается наших взаимоотношений с Соединенными Штатами, они будут как минимум хорошими.

Вопросов журналистов оказалось вдвое больше, чем было запланировано. Александр Лукашенко ответил на все. После акул пера Президент пообщался с иностранными наблюдателями. Говорили о ходе кампании по выборам, отношениях с западом и планах Беларуси на предстоящую пятилетку.

Александр Лукашенко:

Мы не собираемся ни к какому международному признанию ползти на карачках. Хотят с нами сотрудничать — будут сотрудничать. А кормить нас обещаниями, при этом ставить перед нами условия — вы законы перечеркните, конституцию измените — это мы сами разберемся.

Александр Лукашенко продолжил общение на избирательном участке. Поинтересовался много ли людей пришло с утра, поговорил с посетителями. Заглянул в торговый лотки, чтобы посмотреть ассортимент продукции и цены.

От Александра Лукашенко все никак не отставали журналисты. Особенно европейские. Как медиа-персона, Президент пользовался самым повышенным вниманием со стороны прессы. Австрийцы успели договориться об интервью на завтра, а норвежцы умудрились его взять прямо на ходу. Спрашивали все о том же — белорусские выборы и Европа.

Александр Лукашенко:

15 лет назад мы сказали о многовекторности в нашей политике. И в политике, и в экономике, и в дипломатии. Мы этого придерживаемся. Я могу только сожалеть о том, что в Норвегии этого до сих пор не увидели. И в Европе не рассмотрели. Они нас, в принципе, толкают в одну сторону. Но если там дверь закрыта, мы идем в открытую дверь.

Кстати, все это время избирательный участок №1 продолжал работать без перебоев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».