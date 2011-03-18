Интервью А. Лукашенко российским СМИ 18 марта

В Минск прибыли представители 11 центральных и региональных крупных изданий России. Глава государства ответил примерно на три десятка вопросов. Уже в самом начале встречи Президент заявил, что не желает, чтобы формат общения ограничился простым интервью. В итоге получилась открытая беседа с честными ответами на целый ряд актуальных тем.

Когда девять лет назад Беларусь впервые посетила представительная группа российских журналистов, белорусским лидером была сформулирована главная цель общения – донести до миллионов россиян непредвзятую информацию о том, как живет белорусский народ и развивается экономика.

Прошли годы, но цель эта не утратила своей актуальности. Общение вот так, напрямую – иногда единственная возможность донести до россиян правду о Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть смысл, наверное, нам сегодня поговорить на те темы, которые волнуют и белорусов, и россиян. Ситуация в средствах массовой информации складывается специфическая, если не сказать больше. И нам очень хотелось бы, чтобы вы объективно донесли до россиян то, что существует во взаимоотношениях между нашими государствами.

В Беларуси внимательно отслеживают то, что происходит в медийном пространстве Российской Федерации.

Я надеюсь, что сегодняшний разговор будет объективно размещен на страницах ваших газет. Для меня это очень важно.

На эту встречу с Президентом Александром Лукашенко в Минск приехала элита российской журналистики, которая во многом формирует общественное мнение. К примеру, газета «Правда» – старейшее издание России, которая уже почти 100 лет рассказывает о событиях внутри страны и о международной жизни.

Или федеральная газета «Завтра», которая регулярно освещает внутриполитические темы, но не забывает и союзных, белорусско-российских отношениях.

За одним столом в Минске – руководители сразу 11 крупных изданий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Татьяна Лысова, главный редактор еженедельной деловой газеты «Ведомости», вместе с ответом на свой вопрос получила еще и букет от белорусского Президента. Визит в Минск для нее совпал с Днем рождения.

И, предсказуемо, первый вопрос был о союзных отношениях. Белорусский лидер – председатель Высшего госсовета Союзного государства. К тому же, в Минске буквально на днях прошли переговоры в рамках Союзного Совета Министров.

Александр Лукашенко:

То, чего мы достигли в рамках Таможенного союза – это гораздо ниже того, что мы имеем в рамках Союза Беларуси и России.

Я мог бы кратко ответить, почему мы не продвинулись в этом направлении: ни в экономике, ни в финансах, ни в политических вопросах. Мы не провели референдум. У нас нет основы строительства Союзного государства. Сегодня нет той базы, той правовой основы, на которой мы смогли бы построить это государство. Вот там была и единая валюта, все было прописано, и народы должны были принять эти документы, и мы должны были двигаться в этом направлении.

Нам предлагали потом: давайте перейдем на единую валюту. Давайте перейдем! Что дальше? Ведь единая валюта – это даже не кирпичик строительства Союзного государства. Я всегда говорил, что нельзя построить дом с крыши. Ведь речь шла не о российском рубле и не о белорусском, когда мы будем создавать единую валюту. Возможно, это будет наш или российский рубль. Но мы должны были договориться.

А потом вы вышли из некоторых договоров, которые мы подписали. Мы подписали ряд соглашений и договоров, которые бы связывали нас, и мы бы никуда не делись от России, да и Россия не должна была деваться куда-то от нас. Это договоры и соглашения о равном функционировании субъектов хозяйствования. Если это общий рынок, то субъекты хозяйствования должны в нем плавать кто как может, но в одной воде.

Вопрос в продолжение – когда же будет полноценное Союзное государство и чего ждать народам. Президент подчеркнул, что это от него лично не зависит. К тому же, это вопрос не для предвыборного времени в России. В следующем году Федерация будет выбирать Президента.

Александр Лукашенко:

Принцип только один – мы хотели бы, чтобы нас уважали, ценили и считали нас таким же государством, исходя из принципов государственности, как Российская Федерация.

Когда мы шли на Договор о Союзном государстве, мы подразумевали Украину. И мы с Борисом Николаевичем Ельциным очень аккуратно прописывали этот документ, имея в виду, если только мы переступим какую-то грань, чтобы Украина всегда была с нами. Эта идея тогда была популярна и в обществе. И теперь почти 50% украинцев хотели бы вернуться в Советский Союз.

Мы настаиваем на том, чтобы никто никого не угнетал и никто никогда не предлагал, что Беларусь – это регион или губерния Российской Федерации.

«Российская служба новостей» поинтересовалась мнением белорусского лидера о правящем тандеме Медведев-Путин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Нельзя, подчеркнул Александр Лукашенко, переносить личностное на святое – отношения Беларуси и России.

Александр Лукашенко:

Мне кажется, никто сейчас в России, как бы ни обострилась эта ситуация, не станет отрицать, что есть возможность им договориться. Наверное, и нам, и вам было бы неплохо, если бы эти два человека договорились.

Я сторонник того, чтобы они определились. Они от себя не инициируют процесс, чтобы общество сейчас начало сейчас обсуждать вопрос, а кто там и так далее. Это будет не солидно. Они себя ведут достойно, хотя это и непросто.

И на Западе, и в России, и американцы хотели бы знать сегодня: а как, а кто? Я не хотел бы даже на эту тему рассуждать.

Вы спросили – кого? Я знаю и одного, и второго. Наше единство, наша дружба – это святое. Никому не дано это разрушить. И если кто-то попробует – будет плохо. Есть какие-то настороженности, есть какие-то причины. Поэтому идет торможение в строительстве Союзного государства. Но это святое, мы все равно к этому придем. И я часто говорю, что очень жаль, что не мы, а кто-то другой. А могли бы и мы. И неплохо бы было.

Александр Лукашенко:

Вы верите в эти рассуждения, что белорус – это нахлебник, не умеет работать? Если бы наше население, меньше 10 млн, было нахлебниками у вас, то вы бы и не заметили. При таких гигантских богатствах, которыми обладает Россия.

Назовите любую точку на карте, мы завезем вас в любую точку Беларуси. У нас все есть. Это же гигантская страна. С севера на юг – почти тысяча километров. Давайте мы завезем и покажем, как мы вас охраняем. Мы ведем себя как в едином государстве, болея за вас и за себя.

Я им по-человечески говорю, западникам или еще кому-то, кто меня критикует внутри Беларуси: не могут танки через Беларусь спокойно пройти на Москву. У нас свое государство - иногда у нас там искрит - но не могут.

Последний Союзный Совмин, который прошел на прошлой неделе в Минске, Президент назвал прорывным. Вопреки скептикам, решены все вопросы.

Александра Лукашенко Владимир Путин, будучи в Минске, назвал последовательным сторонником белорусско-российской интеграции. Белорусский Президент – за баланс интересов в таких объединениях.

Александр Лукашенко:

Встречаясь в Владимиром Владимировичем, еще раз подчеркиваю, в силу того, что у нас очень доверительные отношения, я сказал, что у нас и в России начинают писать подобное. Я не хочу заверять в нерушимой дружбе, поскольку в России несколько иная позиция, не совсем правильно понимают и понимали мою предвыборную позицию, но хочу сказать прямо: мы никуда себя не загнали. Нам непросто. Поможете – спасибо. Мы всегда будем рядом.

Если нас будут давить со всех сторон, в землянки пойдем, но на колени не станем. У нас этот опыт есть. Не хотелось бы, чтобы так было, но поступим так.

Владимир Владимирович сказал, что в России у властных структур нет такого, мол Беларусь попала в соответствующую ситуацию, и сейчас этим надо воспользоваться и наклонить ее. Это он сказал дословно.

Я ему верю. Но настроение подобное есть. Если кто-то думает, что сюда можно прийти и, став на грудь коленом, выдавить что-то, это будет очень ошибочная позиция. Мы ничего делать под ситуацию не будем. Мы выкарабкаемся, как бы нас ни душили, прорвемся. Нам, в конце концов, надо обеспечить 10 млн населения и гостей, которые здесь постоянно живут. Мы это в состоянии сделать. У нас талантливый, трудолюбивый и образованный народ.

Я прямо сказал, чтобы не было ошибки в новом периоде наших отношений, если его можно так назвать: в России ни в коем случае не должны понимать, что вот, у белорусов безвыходная ситуация.

Об атомной энергетике. Будет ли Беларусь строить первую АЭС в свете драматичных событий в Японии. Президент Лукашенко напомнил, что белорусское государство идет сейчас по пути модернизации экономики. И атомные технологии, которые есть в нашем государстве, также развиваются. Пока у нас 80% электроэнергии импортируется, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». АЭС снимет многие проблемы.

Александр Лукашенко:

Что касается атомной станции, мы уже вторую пятилетку идем по пути глубокой модернизации нашей экономики и идем по пути, по которому и вы тоже пошли, создавая, модернизируя, на основе новых технологий. Вы смотрите в будущее. Мы это делаем уже вторую пятилетку.

Атомные технологии. У нас неплохие есть специалисты, но не было атомной станции. В Смоленске из Беларуси много людей работает на атомной станции. В советские времена мы немало получали электроэнергии оттуда. Но у нас это направление не развивалось.

У нас большая зависимость, перекос в источниках получения электроэнергии. Все, в основном, на природном газе. 80 с лишним процентов электроэнергии мы получаем оттуда.

Конечно, настал вопрос диверсификации источников получения электроэнергии, и мы попросили россиян, прежде всего, чтобы они построили нам АЭС. Возимся уже, наверное, года три. Давно надо было принять решение и начать строительство.

Мы остановились на российском варианте. Предварительное соглашение уже подписано. С инфраструктурой будет стоить примерно $9 млрд. Инфраструктура дорогая. А так, где-то $6 млрд. будет стоить сама станция.

Еще одно направление, которое будет активно развиваться, – это космос. В Беларуси уже создан свой Центр управления полетами. Идет подготовка и скоро будет запущен спутник.

В целом, что касается новых технологий, белорусам есть, что показать. То, что осталось после Советского союза, выросло и стало современным. Беларусь может стать площадкой и для России для развития IT-технологий.

Александр Лукашенко:

Был неудачный запуск с «Байконура». Там было, по-моему, девять спутников. Я тогда присутствовал. Ракета упала. И были уничтожены все спутники. Сделали новые, более совершенные. Основные детали, элементы, в том числе, оптика – белорусские.

И в Российской Федерации в спутниках, которые создаются, особенно дистанционного зондирования земли, мы запускам такой белорусский спутник, основные элементы – белорусские.

Мы создали свой ЦУП, адаптировали к российским элементам. Будет работать как единое целое. Уже идут последние подготовки к пуску. Через несколько месяцев белорусский спутник будет запущен.

Мы строим спутники для других государств у себя или основные элементы, в том числе, и для Китайской Народной Республики.

Атомная станции, космос, другие направления – это суперсовременные технологии, по которым мы идем.

Это коммерческий проект. Многие государство согласились подключиться к этому и платить большие деньги. Цена нашего спутника – мизер. И он окупится очень быстро. Но и не это главное. Главное в том, что с советских времен у нас осталась очень хорошая школа, которая работала на советский космос. И мне не хотелось бы потерять этих людей и это направление.

И как только мы этим занялись, воспряло это направление в нашей науке, экономике, и люди уже денег из бюджета не просят. Они работают. Мы спасли школу, которая у нас когда-то была.

А оптика, электроника, вы знаете, это был приоритет в советские времена у белорусов. Поэтому мы здесь довольно далеко продвинулись.

Формат общения, действительно, не ограничился простым интервью. Гости с радостью восприняли предложение белорусского лидера и активно задавали не только вопросы, но и высказывали свое мнение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Благодарили и за доступные белорусские тракторы, и за хорошего качества и доступное по цене молоко.

Президент заметил, что если со стороны россиян иногда раздаются упреки, что они субсидируют белорусскую экономику, то не стоит забывать, что, по сути, своими товарами Беларусь субсидирует каждого россиянина.

Александр Лукашенко:

Мы субсидируем каждого россиянин, продавая, таким образом, если мы нефть беспошлинно получаем, за полцены продукцию, и не только сельского хозяйства, в Российскую Федерацию. А это примерно 30 млрд долларов.

Я однажды был у Амана Тулеева, и подняли вопрос, что техника не доходит через посредников, цена растет. Я у него спросил, какие есть претензии. Пусть приезжает к нам на МТЗ и берет технику напрямую. Если цена устраивает, пусть забирает. А по сколько будет продавать у себя - это его дело. Но ко мне претензий не будет. Он согласился. Потому что в России сегодня без посредников вообще ничего нельзя продать. Это для нас беда.

Вы БелАЗы через пять рук продаете. Я предлагаю, возьмите напрямую. Я – Президент, я буду помогать вам.

Пока мы не создали свои торговые дома, была большущая проблема. И почему нас «квасят» на рынке: сахар запретили? Почему? Потому что ваши сахаропроизводители приходят в Правительство и говорят, что Беларусь привозит сахар в полцены, по сравнению с их. Поэтому и невозможно продать.

Так надо конкурировать. У нас же единое пространство. Конкуренция должна быть.

Не смогли обойти и тему погромов 19 декабря у Дома Правительства. Главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов спросил, знает ли Президент Лукашенко спонсоров этого проекта. Глава государства откровенно ответил: в тот день на площади было много зевак, а зачинщикам нужна была картинка. Выборы прошли со сверхдемократизмом, чего не смогли стерпеть определенные зарубежные силы.

Александр Лукашенко:

Вдруг два Министра иностранных дел попросились ко мне на прием – Вестервеле и Сикорский, немец и поляк. Когда мне доложили, я сказал, что тут что-то не то. Я не понял их визита, почему они едут.

Они попробовали нам предварительные условия своего визита выдвинуть. Типа, в средствах массовых информаций не очень надо использовать этот визит и так далее. Я попросил передать, что мы в их визите сейчас не нуждаемся.

Я Владимиру Владимировичу сказал, что в России полагают, что Лукашенко заигрывал с Западом. Это чушь. И накануне выборов я сказал, что на Западе я никому не нужен. Я для них идеологически чужой человек. Меня никогда туда не примут. Я всегда это открыто и честно говорил.

Но сегодня у нас товарооборот с Западом – 48%, с Россией – 45%. Я могу игнорировать, что половиной продукции мы сегодня торгуем с Европейским Союзом, с Америкой? Я это игнорировать не могу. И поражает то, что великий Запад, все чиновники на этом кормятся.

Сейчас объявил Евросоюз, Америка готовы им выделить 87 млн евро. Пошли по этим схемам, через Литву, Польшу, части Украины эти деньги.

Недавно якобы один из экс-кандидатов, который был под следствием и которого мы выпустили под подписку о невыезде, сбежал куда-то. Я молю Бога, чтобы они все сбежали. Но они там никому не нужны. Они нужны здесь.

Российские гости поинтересовались также мнением белорусского лидера, каким вообще быть средствам массовой информации и какая их роль в обществе? Основой, считает Президент, должна быть объективность и правдивость, чего часто не хватает. Всегда нужны две точки зрения.

Александр Лукашенко:

Основа, как я считаю, – объективность и правдивость. Этого не хватает.

У вас на RTV, в том числе, 19 декабря говорили, что Ирину Халип задержали, арестовали, ее били. А потом она звонила с воплями, что ее бьют.

Контролируются все ее телефоны. Она в этот момент, сидя в машине, звонит. Через несколько секунд она звонит матери и просит посмотреть за ребенком.

Надо сказать, красиво сделано. Кто в России, слушая в это мгновение этот канал, думает, что это не так.

И последний вопрос – какой Президент Лукашенко хочет видеть Беларусь через лет 30. Ответ – красивой. 20 миллионов населения. Чтобы была чистота и порядок, засеянные поля и счастливые люди.

Общение продлилось в общей сложности около пяти часов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На сколько вопросов ответил Александр Лукашенко, сказать сложно, потому что каждый вопрос перерастал в общение, и затронуты были десятки тем.

Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра»:

Мы сейчас присутствовали на исповеди Президента. Эта драгоценная ситуация. И не каждый журналист получает такую возможность. Александр Григорьевич, спасибо Вам за это.

Александр Черняк, заместитель главного редактора журнала «Российская Федерация сегодня»:

Четыре часа общения с белорусским Президентом – это мало. С ним можно общаться и 5, и 6, и больше часов. И это будет всегда итересно. Это человек, который болеет за Беларусь и живет ею.