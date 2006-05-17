Интерпол должен быть вне политики

В Минске начала работу 35-я Европейская региональная конференция Международной организации уголовной полиции - Интерпола. В рамках пленарного заседания участники конференции рассмотрели результаты реализации решений прошлой конференции и утвердили повестку дня нынешней. Были обсуждены некоторые аспекты стратегии деятельности Интерпола по реагированию на угрозу терроризма и организованной преступности, а также вопросы повышения эффективности взаимодействия между национальными центральными бюро.

<Интерпол - вне политики, и он независим от правительства любой страны в своих действиях и решениях>, - такое резюме сделал в своей речи Генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции - Интерпол Рональд Ноубл. Это было сказано в ответ на отказ некоторых стран Евросоюза направить своих представителей на 35-ю Европейскую региональную конференцию в Минск. В своей неприязни к политическому устройству в Беларуси правительства некоторых государств зашли настолько далеко, что поставили свои политические пристрастия и амбиции выше вопросов безопасности граждан региона, да и всего мира в целом. По этому поводу с пометкой <для немедленного распространения> руководство Интерпола еще 12 мая направило соответствующее письмо во все национальные бюро.

Интерпол и Беларусь сделали все, чтобы график работы конференции не был нарушен. Конференцию, согласно традиции этой уникальной правоохранительной организации, открыли выносом флагов, гимнами и минутой молчания в память о погибших полицейских. Открытой ее работу объявил министр внутренних дел Владимир Наумов, после чего слово взял генеральный секретарь Интерпола Рональд Ноубл. Большую часть своей вступительной речи он посвятил теме неприятия Интерполом какого бы то ни было политического вмешательства и давления на эту международную организацию со стороны правительств любых стран. Решение провести 35-ю Европейскую региональную конференцию именно в Минске было принято почти единогласно еще год назад.

<Интерпол должен работать, должен поддерживать связи со всеми странами в рамках борьбы с преступностью>, - сказал Генеральный секретарь Интерпола Рональд Ноубл.

Завтра конференция Интерпола продолжит свою работу.