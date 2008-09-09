Интерес со стороны международных структур к проходящим в Беларуси парламентским выборам очень велик

Большое количество наблюдателей желает посетить республику. Предполагается, что их прибудет около тысячи, что подчеркивает открытый характер белорусского общества. Об этом заявил сегодня в Минске руководитель миссии наблюдателей от СНГ Наурыз Айдаров. Всего же от Содружества в Беларусь прибудет более 300-т наблюдателей. Краткосрочные эксперты начнут свою работу за 2-3 дня до основного дня голосования.



Руководитель миссии заверил, что политическая беспристрастность в ходе наблюдения будет обеспечена, поскольку работу наблюдателей от СНГ отличает высокий профессионализм, и все оценки базируются исключительно на собственном наблюдении. Верховный суд Беларуси приступил к рассмотрению жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты.



На сегодняшний день одна такая жалоба удовлетворена, два заявителя получили отказ. Всего в течение трех дней предстоит рассмотреть 14 апелляций.



Напомним, в предвыборной гонке, по данным Центризбиркома, участвуют 284 кандидата в депутаты. Однако, и эта цифра может возрасти.