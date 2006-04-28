Интеграция в рамках Союзного государства становится все более интенсивной

Документы по социальному и медицинскому обеспечению белорусов и россиян в рамках Союзного государства, которые в настоящее время проходят внутригосударственные процедуры, предоставят гражданам Беларуси и России действительно равные права в этих сферах на территориях обеих стран.

Данное мнение высказал на встрече с журналистами в Национальном пресс-центре советник посольства Российской Федерации в Беларуси Владимир Павленко.

Эти документы будут выгодны в первую очередь тем гражданам, кому в повседневной жизни приходится много ездить из Беларуси в Россию и наоборот, считает дипломат.

В данной связи советник посольства РФ констатировал, что если до сих пор многие принимаемые в Союзном государстве документы имели в большей степени политическое значение, то сейчас основное внимание уделяется принятию практических решений. "Разделиться было легко. А найти и согласовать теперь единые позиции по конкретным вопросам не так просто. Но тем не менее мы идем и дальше будем продвигаться по этому пути", - подчеркнул Владимир Павленко.