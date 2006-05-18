Интеграционные процессы в Союзном строительстве должны быть активизированы

По его мнению, обе стороны должны делегировать ряд конкретных полномочий Союзному государству. "Государства Евросоюза, который полностью переписал для себя Конституцию Советского Союза, делегировали в ЕС семь конкретных полномочий. Почему этого не делаем мы, я не знаю", - сказал Бородин. Госсекретарь перечислил конкретные меры, которые должны быть приняты. В их числе - проведение осенью этого года референдума по проекту Конституционного акта Союзного государства, весной будущего года - выборов в парламентское собрание Союза России и Беларуси, формирование министерств и ведомств союзного правительства, а также контрольных органов.
Кроме того, полагает госсекретарь Союза, необходимо определиться в отношении президента и вице-президента Союзного государства. Он сообщил, что уже сейчас по союзным программам работает 8000 предприятий, где занято порядка 300 тысяч человек. Бородин также считает, что "бюджет Союзного государства должен быть не 3 млрд., как сейчас, а 33 млрд. - и не рублей, а долларов".