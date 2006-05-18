Интеграционные процессы в Союзном строительстве должны быть активизированы

Все практические шаги для активизации интеграционных процессов в Союзном государстве России и Беларуси должны быть сделаны не позднее весны будущего года, считает госсекретарь Союза Павел Бородин.

По его мнению, обе стороны должны делегировать ряд конкретных полномочий Союзному государству. "Государства Евросоюза, который полностью переписал для себя Конституцию Советского Союза, делегировали в ЕС семь конкретных полномочий. Почему этого не делаем мы, я не знаю", - сказал Бородин. Госсекретарь перечислил конкретные меры, которые должны быть приняты. В их числе - проведение осенью этого года референдума по проекту Конституционного акта Союзного государства, весной будущего года - выборов в парламентское собрание Союза России и Беларуси, формирование министерств и ведомств союзного правительства, а также контрольных органов.

Кроме того, полагает госсекретарь Союза, необходимо определиться в отношении президента и вице-президента Союзного государства. Он сообщил, что уже сейчас по союзным программам работает 8000 предприятий, где занято порядка 300 тысяч человек. Бородин также считает, что "бюджет Союзного государства должен быть не 3 млрд., как сейчас, а 33 млрд. - и не рублей, а долларов".