Иностранные граждане в секторе Газа ожидают эвакуацию

Ситуация в Израиле. Местные власти частично открыли контрольно-пропускной пункт "Эрец" для пропуска граждан России и СНГ из сектора Газа. Сейчас на пограничном переходе скопилось несколько сотен человек. В ближайшее время может начаться их эвакуация. МИД Беларуси через посольство в Тель-Авиве собирает и уточняет данные о гражданах Беларуси, которые могут находиться в секторе Газа. Всего в списках - более трехсот граждан России, Беларуси, Молдовы, Казахстана и Украины. Большинство из них - женщины, вышедшие замуж за палестинцев, и их дети. Предполагается, что из Израиля их доставят в иорданскую столицу Амман, а далее самолетами на историческую родину. Посольство Беларуси в Тель-Авиве находится в тесном контакте с диппредставительствами России и Украины. С ними достигнута предварительная договоренность об оказании возможного содействия в эвакуации граждан Беларуси.