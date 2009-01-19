Иностранные дипломаты вручили верительные грамоты Президенту Беларуси

Беларусь заинтересована в полноценном сотрудничестве с Европейским союзом. Об этом сегодня заявил президент Александр Лукашенко во время торжественной церемонии принятия верительных грамот от иностранных послов. Глава государства подтвердил, что Беларусь готова к продолжению конструктивного диалога с ЕС на основе принципов взаимного уважения и равенства сторон. Церемония принятия верительных грамот проходит несколько раз в году. И это не просто ритуал, но и возможность узнать точные векторы внешней политики государства.



Кортеж за кортежем из машин представительского класса, тонированные стекла и дипномера... Именно так на улице начиналась церемония официальной аккредитации иностранных послов. Сегодня они приехали во Дворец Республики, чтобы собственноручно вручить верительные грамоты Президенту. Их девять – от Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Йемена, Казахстана, Китая, Пакистана, Саудовской Аравии, Филиппин, а также Представительства Комиссии Европейских Сообществ.



Верительная грамота – это документ, с помощью которого совершается аккредитация нового посла. Он вручает ее во время первой аудиенции у главы государства. В грамоте содержится имя и ранг дипломата, а так же просьба верить ему, как представителю государства.



Церемония проходит несколько раз в году. И это непросто ритуал, но и время, когда можно узнать точные векторы внешней политики государства, а также страны, которые их разделяют. Сегодняшний состав прибывших послов красноречиво демонстрировал многовекторность внешней политики Беларуси и открытость для решения общемировых проблем.



В этом году в Беларуси открывается Представительство Комиссии Европейских Сообществ. В своей речи Президент подчеркнул, что Европа – один из крупнейших наших торгово-экономических партнеров. А в последнее время происходит понимание и в политике. Беларусь пошла на значительные уступки, выполняя некоторые требования европейского сообщества. Теперь ЕС идет на ответные шаги и надеется значительно улучшить отношения с нашей страной. Беларусь же не просто заинтересована, но и готова продолжать последовательное выстраивание конструктивного и всестороннего диалога с ЕС. Однако условия остаются прежними – взаимоуважение и равенство сторон.



Особенно высокую оценку президент дал белорусско-китайским отношениям. Не секрет, что сотрудничество с одной из самых динамично развивающихся экономик мира на пользу любой стране. А взаимодействие наших государств вышло на качественно новый уровень. За короткий период появились многомиллионные инвестиционные проекты. Нам они дают возможность торговать на рынке поднебесной. Китай же получил не только хорошего торгового партнера, но и мощный оплот в самом центре Европы.



Стратегическим торгово-экономическим партнером в Центральной Азии для Беларуси является Казахстан. По товарообороту со странами СНГ он на третьем месте – 500 миллионов долларов за прошлый год. Президент особо отметил рост двустороннего взаимодействия с этой страной в политической и даже гуманитарной областях.



Объединенные Арабские Эмираты не только наш главный партнер в регионе Персидского залива. Страна очень заинтересована в развитии своего бизнеса в Беларуси. Есть хороший потенциал для реализации крупных инвестиционных проектов. В равной степени это относится и с Саудовской Аравии, Йемену. Посол Индонезии надеется увеличить поставки белорусской сельхозтехники к себе на родину. Как отметил Александр Лукашенко, конструктивно развивается наше сотрудничество с Филиппинами, но следует придать большую динамику двусторонним отношениям, для этого имеются все необходимые условия.

По окончании церемонии, Президент побеседовал с дипломатами в непринужденной атмосфере за бокалом шампанского. Александр Лукашенко, напомнил, что для их работы в Беларуси не будет никаких ограничений. Отметил, что многие послы, проработав у нас, приезжают сюда с большим удовольствием уже просто в качестве гостей.