Информация - одна из важнейших составляющих современного общества

Палата представителей сегодня приняла в первом чтении законопроект об информации. Документ предусматривает определение правового статуса субъектов информационных отношений, правового режима информации, установление порядка ее распространения. В частности, предлагается определить порядок доступа физических лиц к общедоступной информации, условия предоставления информации о деятельности госорганов, установить основание госрегистрации информационных ресурсов.

В законопроекте обозначены методы защиты государственных информсистем и определено право граждан на защиту частной информации.