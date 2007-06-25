Информация о пропаже белорусской девочки в Италии уточняется

В ряде СМИ появилось сообщение о том, что в Италии пропала белорусская девочка, гостившая у приемных родителей. Как сообщило агентство "РИА-Новости" со ссылкой на итальянские СМИ, девочка пропала в прошлую пятницу. Она предупредила взрослых, что пойдет гулять и встретится друзьями, но так и не вернулась домой. За комментариями мы обратились в Министерство иностранных дел Беларуси. Руководитель пресс-службы Мария Ваньшина сообщила, что посольство Беларуси в Италии совместно с итальянской стороной уточняют информацию о пропаже белорусской девочки.