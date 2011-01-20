Инаугурация Президента Беларуси: как это было впервые и как она пройдет в этот раз

Первая инаугурация первого Президента Беларуси прошла в Овальном зале Дома правительства. 20 июля 1994 года. Очевидцы вспоминают: это была обычная рабочая среда.

В 10 утра открылось заседание Верховного совета Беларуси. На нем присутствовало рекордное количество депутатов — 318 человек, пришли дипломаты, журналисты. В зал принесли даже приставные стулья. Сама церемония проходила классически. Александр Лукашенко появился через центральные двери. Принял присягу на Конституции, затем сказал речь.

Депутат Палаты Представителей Виталий Бусько рассказывает: для торжественной клятвы есть даже специальный экземпляр основного закона страны — с кожаной обложкой и вышитыми буквами. 83-я статья Конституции гласит: «Президент вступает в должность после принесения Присяги». Ее содержание прописано в документе. Клятва состоит из 30 слов без союзов и предлогов. Обычно Президент произносит ее на белорусском языке.

Виталий Бусько, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и связям с СНГ:

«Инагуа» — посвящаю. И этот ритуал идет с далеких времен, когда посвящали монархов. Всюду она проходит очень торжественно, так, в нашей Конституции прописано, что проходит в присутствии депутатов ПП, Совета Республики и судей всех судов — Конституционного, Высшего хозяйственного и Верховного суда.

Так сложилось изначально, что высшие должностные лица других государств на инаугурацию специально не приглашаются. Но по традиции зарубежные гости на церемонии присутствуют.

Томислав Николич, депутат парламента Сербии:

Я приехал на это торжественное мероприятие. Выборы были очень демократичными, я рад за Александр Лукашенко и я удивляюсь тому, насколько хорошо Беларусь развивается под началом вашего президента.

В общем, протокол церемонии посвящения в должность основан на двух зарубежных вариантах инаугурации Президента: французском и Соединенных штатов Америки. Они считаются классикой этого жанра. К слову, в 2001 году инаугурация прошла спустя 11 дней после голосования, в 2006 — через 19, в этот раз — через 33 дня. Согласно законодательству, посвящение должно состояться в течение двух месяцев после проведения выборов Президента.

А вот по времени церемония не регламентирована — это торжественный момент, который увидят все белорусы. Инаугурацию Президента покажут в прямом эфире. Трансляция по всем каналам белорусского телевидения начнётся в 12.50. Подготовка идет уже несколько дней. Все технические возможности задействовала и телекомпания СТВ.

У команды операторов и режиссеров нашей телекомпании миссия почетная — встретить Президентский кортеж на старте. Маршрут проследует по проспекту Победителей ко Дворцу Республики.

На проспекте Победителей будут работать более 30 человек. Задействованы две машины — спутниковая передвижная станция и машина ПТС, 9 камер, используются два крана на высоту 9 и 4,5 метра. На все это раскатано около 3,5 километров проводов.

Дмитрий Митрукевич, главный режиссер телекомпании СТВ:

Взлет крана происходит от поворота Дроздов, мы проводим кортеж, то есть идем максимально вверх, открываем панораму и проводим. Камеры стоят по трассе и подхватывают, движение. У нас, у единственного телеканала есть 3 верхних точки, через которые мы показываем, весь открываем город и ведем на длиннофокусных объективах, чтобы максимально показать перспективу и красоту того, что будет происходить.

На том здании под надписью «Минск — город герой» будут работать операторы СТВ. Картинка обещает быть зрелищной. К тому же декораторы постарались. Город украшен разноцветными флагами, которые придадут событию особый шарм. А по завершению церемонии — праздничный концерт мастеров искусств. На инаугурации он пройдет впервые, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».