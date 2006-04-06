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Инаугурация Президента Беларуси

06 апреля 2006 10:36
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Торжественная церемония инаугурации Президента Беларуси Александра Лукашенко пройдет 8 апреля во Дворце Республики на Октябрьской площади.Формат инаугурации президента Беларуси будет схож с форматом 2001года. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Попов. В соответствии с Конституцией Президент вступает в должность после принесения присяги в торжественной обстановке в присутствии депутатов Палаты представителей и членов Совета республики, судей Конституционного, Верховного и Высшего хозяйственного судов. В центре Минска на время проведения торжеств, посвященных инаугурации Президента Беларуси Александра Лукашенко, будет закрыто движение всех видов транспорта. С 14.00 до 16.45 закроется движение транспорта по проспекту Независимости от улицы Ленина до улицы Янки Купалы, а также с 14.00 до 15.00 и с 16.00 до 16.45 по проспекту Победителей.

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