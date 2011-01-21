Инаугурация Александра Лукашенко - Президента Беларуси

Церемония вступления в должность Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко 21 января 2010 года. Вы смотрите прямую трансляцию церемонии вступления в должность Президента Республики Беларусь.

Десятки камер установлены на пути следования кортежа № 1 по проспекту Победителей, Независимости, на Октябрьской площади, во Дворце Республики, где и пройдет церемония инаугурации. Совсем скоро мы станем свидетелями важнейшего события в жизни страны.

Чуть более месяца назад в Беларуси прошли выборы Президента, 19 декабря. И сегодня вновь избранный глава государства официально вступит в свою должность.

Сейчас мы видим, как почетный кортеж Президента Беларуси поворачивает на проспект Победителей у Свято-Покровской церкви. Великолепный эскорт из девяти белых мотоциклов. Это специальное подразделение ГАИ «Стрела». Его еще называют «эскорт № 1». Это один из элементов государственного протокола. Созданное в 1994 году специальное эскортное подразделение считается одним из лучших в мире. За 18 лет работы личный состав этого специального подразделения выполнил более 11 тысяч сопровождений и более 50 эскортирований. Кортеж главы белорусского государства эскорт мотоциклистов сопровождает только в особенно торжественных случаях. Например, таких, как сегодня. Ведь инаугурация – особый ритуал для политика, которому народ доверил будущее своей страны.

Президентский кортеж движется по проспекту Победителей. Сегодня символично воспринимается даже название одного из главных проспектов столицы. Александр Лукашенко выиграл выборы с огромным преимуществом. Вот официальные результаты, представленные Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов. Итак, общее число избирателей в Республике Беларусь составило 7105660 человек. В голосовании приняли участие 6441031 избиратель. Иными словами, явка превысила 90%. На основании части 4 статьи 79 Избирательного Кодекса Президентом Республики Беларусь избран Лукашенко Александр Григорьевич, за кандидатуру которого подано 5130557 голосов избирателей. Это составило 79,65% избирателей, принявших участие в голосовании.

Кортеж движется мимо сооружений, которые являются знаковыми в новейшей белорусской истории. Комсомольское озеро – трудовой довоенный подвиг белорусской молодежи. По свидетельству многих ветеранов Великой Отечественной именно с этой стороны летом 44-го года войска начали бои за освобождение белорусской столицы. А осенью 2010 минчане получили шикарный подарок – обновленную набережную Комсомольского озера. Жители и гости города уже успели полюбоваться прекрасным фонтаном Победы.

19 декабря страна сделала свой выбор. За годы независимости мы сформировали успешную модель социально-экономической ориентированной рыночной экономики. Ее характерной чертой является социальная политика. В стране уделяется максимальное внимание ветеранам Великой Отечественной, пенсионерам, особенно поддерживается материнство, детство, молодежь.

Сегодня Беларусь – это суверенная и независимая страна. Политика государства реально доказала свою эффективность. Беларусь смогла выйти из мирового финансового кризиса с минимальными потерями. Наша республика доказала свою способность обеспечить устойчивое развитие и национальную безопасность даже в самых жестких внешних условиях.

Суверенитет – это высшая национальная ценность, которую надо каждодневным трудом укреплять и защищать. Реальный суверенитет дорогого стоит, дорого обходится, но без него нация не жизнеспособна. Независимость Беларуси стала неоспоримым фактором мировой политики, фактором, который уже невозможно игнорировать. И это – величайшее достижение.

А сейчас на пути следования кортежа № 1 – стела «Минск – город герой». Здесь, рядом с традиционным местом проведения военных парадов в суверенной Беларуси, будет возведено здание нового музея Великой Отечественной войны. Рядом с музеем появится обновленный парк Победы. Так наша страна подтверждает, насколько важно сохранить народную память. Верность исторической памяти – основа государственной политики.

Вы смотрите прямую трансляцию церемонии вступления в должность Президента Беларуси. И сейчас кортеж приближается к еще одному знаковому месту столицы – Дворцу спорта. Белорусы стремятся стать здоровой нацией. Ради этого государство вкладывает огромные средства в повсеместное строительство разнообразных спортивных объектов. Делает их доступными для людей всех возрастов. Здоровый образ жизни плюс развитая медицина, безопасные условия жизни в совокупности будут способствовать формированию здоровой нации.

А сейчас кортеж въезжает в историческую часть столицы, так называемый Верхний город. Мост через Немигу ведет к площади Свободы и Ратуше. Именно с Немигой связаны первые воспоминания о Минске в летописном своде «Повесть временных лет». Говорят, что человек, который воспитан на неуважении к предкам, не может быть настоящим гражданином своего государства. Беларусь делает все возможное для того, чтобы сохранить историческое наследие и привить новому поколению любовь и почитание истории своей страны.

Десятки телекамер установлены на пути следования кортежа. И вот сейчас мы видим, как почетный кортеж выезжает на главный проспект страны, проспект Независимости. Колонна машин и мотоциклистов приближается к Дворцу Республики, где пройдет главное торжество – инаугурация Президента Республики Беларусь. Вновь избранный глава государства принесет присягу на верность белорусскому народу. После принесения присяги, согласно статье 83 основного закона страны, Президент вступает в должность.

Наша страна является президентской республикой. Президент олицетворяет единство народа, является главой государства и гарантом Конституции. Президент принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности. Обеспечивает политическую и экономическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти, осуществляет посредничество между органами государственной власти.

Сейчас мы видим как вновь избранный глава государства Александр Лукашенко выходить из машины, поднимается по ступеням и входит в Дворец. Его приветствуют военнослужащие роты почетного караула. Через несколько мгновений прозвучат торжественные фанфары «Слушайте все!» и церемония начнется.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Беларусь, уважаемые граждане Республики Беларусь, в этот торжественный день Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь объявляет, что волей народа Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко.

Избиратели Беларуси приняли это ответственное решение, отдав свои голоса за избрание Александра Григорьевича в условиях свободных и демократических выборов.

Уважаемый Александр Григорьевич, в соответствии со статьей 83 Конституции Республики Беларусь прошу Вас принести присягу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Заступаючы на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служіць народу Рэспублікі Беларусь, паважаць і ахоўваць правы і свабоды чалавека і грамадзяніна, захоўваць і абараняць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, свята і добрасумленна выконваць ускладзеныя на меня высокія абавязкі.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Уважаемый Александр Григорьевич, прошу Вас подписать акт о принесении присяги.

Александр Григорьевич, позвольте вручить Вам удостоверение Президента Республики Беларусь.

Рубинов Анатолий Николаевич, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Глубокоуважаемый Александр Григорьевич, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, позвольте мне от имени Национального собрания Беларуси сердечно поздравить Вас, Александр Григорьевич, с официальным вступлением в должность Президента Республики Беларусь на новый срок.

Вы были избраны на этот высокий пост в результате честных, демократичных, открытых выборов, в которых приняли участие практически все граждане Беларуси, имеющие право голоса. И эти выборы показали, что подавляющее большинство нашего народа доверяет Вам как лидеру Беларуси, как национальному лидеру, как Президенту Республики Беларусь. Одобряет проводимую Вами политику, предложенную Вами модель развития Беларуси. И это доверие, эта поддержка, основанная не на предвыборных обещаниях или предвыборных речах, к которым Вы не обращались, а на опыте всех предыдущих лет, на тех замечательных успехах, которых наша страна и наш народ достигли под Вашим руководством.

Действительно, никогда еще в истории Беларусь не развивалась столь стремительно, никогда наш народ не достигал такого уровня благосостояния и благополучия, как в годы Вашего президентства.

Дай же Вам Бог, уважаемый Александр Григорьевич, неиссякаемых сил, уверенности в правоте своего дела, чтобы и дальше успешно вести корабль нашего государства, проводя его через все рифы, бури, испытания по пути независимости, прогресса и процветания. Уверен, что какие бы сложные задачи не возникали перед Вами как Президентом страны, Вы всегда найдете правильное решение, основываясь на том, чему Вы привержены всю Вашу жизнь, начиная с рождения, на искренней и глубокой любви к нашей стране и нашему народу.

В добрый путь, Александр Григорьевич.

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Уважаемые участники торжественной церемонии, досточтимый Александр Григорьевич, Президент Республики Беларусь, внимание всего белорусского мира приковано сегодня к важнейшему событию, которое знаменует продолжение Вашего президентского служения Республики Беларусь.

С именем Вашим народ Беларуси связывает свои надежды в делах гражданского благоустроения и продолжения державного строительства в сообществе разных стран и народов.

Кормило государственной власти в Вашей руке. И белорусская держава уверенно следует по избранным нашим народом пути.

Стремясь к благоденственному и мирному житию, рассудительного, любящего родную землю белорусского народа, мы взываем к Творцу едиными устами и единым сердцем. Господи, ты владычествуешь над всем, и в руке твоей сила и могущество, и во власти твоей возвеличить и укрепить нас.

Да укрепит же и умудрит Господь Вас, многоуважаемый Александр Григорьевич, в Вашем высоком государственном служении. И да прибудет со всеми нами воля Божья, благая и всесовершенная, дабы процветало наше белорусское отечество во веки веков.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие соотечественники, уважаемые гости! В этот знаменательный день я не могу не выразить особые чувства, которые меня сегодня переполняют. Давая клятву верности Отечеству и народу, я ощущаю прежде всего огромную благодарность за то доверие и поддержку вашу и великую ответственность за нашу с вами общую судьбу. Голоса миллионов честных и верных людей, с которыми за последнее время мы выстояли на самых крутых исторических виражах, вдохновляют и дают новые силы. Да, мы одержали убедительную победу, ведь вопрос стоял не только в выборе президента. По сути, решалась дальнейшая судьба страны — быть ей самостоятельной и сильной или попасть в кабальную зависимость. Белорусскому народу самому определять свой путь развития или отдать всё на откуп тем, кто готов за бесценок продать родную землю и разрушить наш общий дом.

Доверие народа предъявляет сегодня особые требования и обязательства, заставляет быть предельно ответственным и справедливым руководителем — как по отношению к своим сторонникам, так и к людям альтернативных взглядов, поскольку истинная демократия основана не только на утверждении воли большинства, но и на защите прав меньшинства.

Объективно оценивая избирательную кампанию, отмечу, что она прошла абсолютно открыто (дальше некуда), демократично, в полном соответствии с национальным законодательством, международной практикой и жестокими требованиями тех наблюдателей, которые к нам приехали. Благо, мы вчера узнали, что даже европейцы к нашим выборам претензий и к их результатам уже не предъявляют. Ну, слава Богу!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но для меня особенно дорого то, что белорусские выборы стали красноречивым свидетельством неразрывного единства власти и людей наших, граждан. Народ сказал свое веское слово, еще раз подтвердив, что Беларусь — свободное, демократическое государство, и сделанный им выбор священен и неоспорим. Ведь недаром в древности глас народа приравнивали к гласу Божьему.

Некоторые политики, деятели зарубежных государств и международных структур предпочли предать забвению этот старый, как мир, принцип народовластия. Но это их дело. Оставим их за скобками и отметим то, что наш народ не дрогнул в ответственный момент, не поддался ни на экономический диктат, ни на политические провокации, ни на истерию местечковых продажных политиков и журналистов. Вместе мы сохранили главное — мир на белорусской земле, единство и национальное достоинство.

В эти поистине исторические минуты я хочу поблагодарить вас, дорогие соотечественники, за стойкость, мудрость и выдержку. Выражаю признательность государствам, политическим лидерам и всем зарубежным друзьям, которые были с нами в этот непростой час. А недоброжелателям Беларуси хочу напомнить народную мудрость: не раздувай пожар у соседа — огонь может ненарок перекинуться и на твой дом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вирус цветных революций поражает только слабые страны, чей государственный организм измотан экономическими и социальными проблемами, а власть находится в конфронтации с населением. В Беларуси для него просто нет питательной среды. Поэтому даю вам твердую гарантию: лимит революций и потрясений полностью исчерпан. Никакие «майданы» и «плошчы» нашему обществу не грозят. Безопасность, стабильность в белорусском доме мы убережем от любых происков — как извне, так и изнутри. Ведь любая власть, а тем более власть народа, чего-то стоит, если она умеет защищаться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья! Немало копий сломано в спорах о том, кто играет большую роль в истории: личность политического лидера или народ. Думаю, что истина состоит не в приоритете одной из этих составляющих, а в их согласии, взаимном доверии и слаженности действий. Именно благодаря такому единству, взаимопониманию за полтора десятка мы вместе сделали гигантский рывок вперед, успешно преодолев все невзгоды и трудности.

Вспомните, какой была страна в середине 90-х —нищей, доведенной «свядомымі дэмакратамі» до ручки, где сотни тысяч голодных людей выходили на улицы, требуя работы, зарплаты и куска хлеба; где разваливалось и разворовывалось всё, что только можно; где на роль государственной идеологии претендовал оголтелый национализм с его русофобией и мракобесием. У нас не было ни солидных золотовалютных запасов, ни природных богатств, ни мощной финансовой подпитки извне. Были только трудолюбивые руки, светлый ум и талант нашего народа. А еще — наша вера друг в друга и надежда только на свои силы. И этот простой социальный рецепт сработал лучше всяких заковыристых экономических теорий и политических технологий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не дали развалить страну, мы не позволили втоптать в грязь устремления народа, мы укрепили нацию, мы сберегли мир и согласие в обществе. Благодаря нашей политике в Беларуси нет олигархических структур, массовой безработицы и обнищания людей.

Каждый год мы стараемся работать еще лучше, отправляя на экспорт 75% всего, что производим. И всё заработанное не уходит в карман олигархам, не утекает за рубеж, а возвращается к народу в виде зарплат, социальных благ, инвестиций в отечественную экономику. И так будет всегда!

Стараниями трудовых коллективов, региональных и республиканских органов управления за пятилетие Беларусь в 2,5 раза увеличила объем валового внутреннего продукта в номинальном выражении.

Сегодня я хочу выразить признательность и предыдущему Правительству во главе с Сергеем Сергеевичем Сидорским за плодотворную работу. Формирующийся состав нового Совета Министров меняется. Но и те, кто в него не вошел, будут востребованы в нашем государстве, нашим народом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Новое время требует от всех нас и особенно от управленцев различных уровней, большей динамики и большей результативности. За прошедшие годы нами заложен мощный фундамент для долгосрочного, стабильного развития. Теперь главная задача — перейти от восстановления и сохранения к многократному приумножению всего созданного. Это наша стратегия и ориентир на ближайшие пять лет. Главной движущей силой роста призваны стать деловая активность, инициатива, творческий потенциал граждан. Наша стратегическая цель — вывести Беларусь в число лидеров технологического и интеллектуального развития, придать белорусской экономике новый облик, модернизируя ее структуру, а также промышленность и сельское хозяйство на основе самых передовых производств и технологий, создавая стимулы для отечественных и иностранных инвестиций.

Нам предстоит немало сделать для того, чтобы наше общество совершенствовалось, развивалось, а государство стало еще более справедливым и заботливым по отношению к нашим людям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сознавая геополитическую роль Беларуси как связующего звена между Востоком и Западом, как неотъемлемой части Европы и постсоветского пространства, мы продолжим реализацию многовекторной внешней политики, основанной на приоритете национальных интересов, а также строительство Союзного государства, укрепление интеграционных связей в рамках Единого экономического пространства, ЕврАзЭС, СНГ, иных межгосударственных образований. Мы будем добиваться максимально высоких результатов от сотрудничества как с Россией, Украиной, Китаем, Венесуэлой, другими нашими стратегическими партнерами, так и с Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки, всеми государствами мирового сообщества.

Дорогие друзья! Нам еще очень много предстоит сделать — для страны, для себя, для наших детей. Для достижения поставленных целей у нас есть все возможности. Накоплены опыт, ясное понимание приоритетов развития и огромный созидательный потенциал неиссякаемой энергии нашего народа.

Всех нас должна объединять забота о нашем общем доме — родной Беларуси. По мудрому изречению, лишь Отечество заключает в себе то, что дорого всем. Опираясь на историю и традиции, на конкретные черты национального характера — честность, трудолюбие, отвагу и справедливость, терпимость, верность долгу и патриотизм, мы сможем достойно ответить на любые вызовы времени.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Славное прошлое должно быть подкреплено масштабными делами сегодняшних поколений. И тогда слово «Беларусь» с уважением зазвучит во всем мире, а наши дети и внуки будут жить в процветающей европейской стране и гордиться теми страницами, которые мы впишем в биографию нашего Отечества.

Дорогие друзья! Я еще раз хочу поблагодарить вас за сделанный вами выбор и пожелать всем вам здоровья, счастья, успехов, а самое главное — неиссякаемых сил для созидательного труда на благо любимой Родины. А если кто-то (и в этом зале, и за его пределами, кто нас сегодня видит и слышит) еще сомневается в том, правильный ли он сделал выбор, простите за нескромность, скажу: не переживайте, правильный вы сделали выбор, ваш Президент — это ваш Президент, и он никогда вас не подведет. Благодарю вас!