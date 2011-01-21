Инаугурация Александра Лукашенко: комментарии Николая Бордюжи и Геннадия Зюганова

Александр Лукашенко был переизбран на высокий президентский пост в результате честных, демократических и открытых выборов. Это еще раз отметили приглашенные на инаугурацию гости. Доверие Главе государства основано на опыте предыдущих лет и успехах, которые достигла страна.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности:

События открывают новую веху в истории государства, — Президент заступает на свой очередной срок. Он говорит о своих планах, меняет свою команду, улучшает ее, он призывает под свои знамена наиболее проверенных и, самое главное, наиболее профессиональных людей для того, чтобы реализовать то, что он задумал, то, что он объявлял в своей предвыборной кампании.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ России, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Федерального собрания РФ:

Вам есть, чем гордиться, но очень важно смотреть вперед. Я посмотрел вашу программу на ближайшие пять лет — она уникальна и вдохновляет. Так что желаю успехов! Давайте поздравим весь белорусский народ и Александра Григорьевича!

Александр Вулин, председатель партии «Движение социалистов Сербии»:

Мы очень любим вашего Президента, потому что он стал нашим другом в самые тяжелые времена, когда бомбили Сербию. Сегодня я ощущаю большую радость, потому что знаю, что приехал в государство друзей. В нашей стране есть такое высказывание: «Маленькая нация существует для того, чтобы выращивать великих людей».

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Народ сделал свой выбор, сделал выбор осознанный. Мы от всей души поздравляем нашего Президента. Я уверен, что наше общество и наша экономика будут развиваться в соответствии с теми целями и задачами, которые были обозначены, в том числе и на IV Всебелорусском собрании.

Надежда Ермакова, председатель ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Раз Гасподзь Бог паслаў нам такога чалавека… Не так проста яму было стаць Прэзідэнтам, але ж усё-такі ён ім стаў. Менавіта ў гэтым і сіла яго палітычная. З ім, як з кіраўніком краіны, працаваць утульна, таму што ведаеш, что ўсе пытанні будуць вырашацца. За ім можна ісці смела і ўпэўнена, бо ён ідзе правільным шляхам.

Инаугурация Александра Лукашенко - Президента Беларуси