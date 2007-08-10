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Иммигрантский скандал во Франции

10 августа 2007 14:02
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Накануне в городе Амьене, скрываясь от полиции, упал с балкона 12-летний подросток. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Инцидент произошел в тот момент, когда в квартиру выходцев из России явились стражи порядка.
По данным французских властей, иммигранты находились в стране нелегально. Глава семьи вылез в окно и спрыгнул на балкон, расположенный ниже. За отцом последовал и ребенок, однако сорвался вниз.
Президент Франции Николя Саркози потребовал провести тщательное расследование трагедии.
# Нелегальная миграция

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