Иммигрантский скандал во Франции

Накануне в городе Амьене, скрываясь от полиции, упал с балкона 12-летний подросток. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Инцидент произошел в тот момент, когда в квартиру выходцев из России явились стражи порядка.

По данным французских властей, иммигранты находились в стране нелегально. Глава семьи вылез в окно и спрыгнул на балкон, расположенный ниже. За отцом последовал и ребенок, однако сорвался вниз.

Президент Франции Николя Саркози потребовал провести тщательное расследование трагедии.