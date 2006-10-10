Имидж Беларуси за рубежом теперь будет формировать национальный страновой портал

У нового Интернет-ресурса серьёзные цели. Он призван не только помочь развитию въездного туризма, но и создать дополнительные условия для привлечения иностранных инвестиций. Информация на портале размещена в открытом доступе. При этом Belarus.by поддерживается на пяти языках. В том числе и на арабском. Над созданием этого Интернет-ресурса работало более восьмидесяти человек. В результате - 200 страниц наиболее полной информации обо всех аспектах жизни страны.