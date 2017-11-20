Имейте в виду, что здесь место несладкое: Сергей Дорошко назначен начальником ГУВД Минска
Новости Беларуси. Глава государства 20 ноября провел кадровые назначения. Новые лица в столичной милиции и руководстве 72 объединенного учебного центра «Печи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, начальником Главного управления внутренних дел столицы стал Сергей Дорошко. Основной его задачей станет обеспечение общественной безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Имейте в виду, что здесь место не слабое, не сладкое. У вас и там была работа – не дай Бог. Мы не можем потерять свое лицо. Мы всегда гордимся тем, что Минск – красавец-город. Но самое главное, что женщина с ребенком в любое время его в коляску посадила и пошла по улице. И к ней никто не имеет право прикоснуться.
Сергей Иванович, идя на эту работу, вы должны четко понимать, что вы не только под контролем своего начальника. Вы всегда, даже в спину, должны чувствовать мой взгляд, потому что я обращаю внимание на все вопросы. От постового милиционера, который обеспечивает проезд кортежа, до дежурства наших ребят в городе.
До этого Сергей Дорошко возглавлял Департамент исполнения наказаний. За несколько лет смог заметно изменить положение дел в системе. К примеру, сделал ставку на всеобщую занятость осужденных. Помимо этого, в местах заключения улучшились бытовые условия и дисциплина.
Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:
У нас вообще нет такого понятия, как «черная зона» или какие-то другие непорядки. Зарекомендовал себя и неплохим хозяйственником. При его непосредственном участии осуществляется программа строительства и реконструкции целого ряда ведомственных объектов. По подчиненным департаменту предприятиям обеспечены темпы роста промышленной продукции. Сопоставимо с уровнем прошлого года – 119 % рост.