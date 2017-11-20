Имейте в виду, что здесь место несладкое: Сергей Дорошко назначен начальником ГУВД Минска

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Имейте в виду, что здесь место не слабое, не сладкое. У вас и там была работа – не дай Бог. Мы не можем потерять свое лицо. Мы всегда гордимся тем, что Минск – красавец-город. Но самое главное, что женщина с ребенком в любое время его в коляску посадила и пошла по улице. И к ней никто не имеет право прикоснуться.

Сергей Иванович, идя на эту работу, вы должны четко понимать, что вы не только под контролем своего начальника. Вы всегда, даже в спину, должны чувствовать мой взгляд, потому что я обращаю внимание на все вопросы. От постового милиционера, который обеспечивает проезд кортежа, до дежурства наших ребят в городе.