Илья ЗАЙФЕРТ: Беларусь должна получить равные с другими странами условия, для сотрудничества с Евросоюзом

В Совете республики прошла встреча с заместителем руководителя германско-белорусской парламентской группы Бундестага.

По словам Ильи Зайферта, Германия поддерживает стремление Беларуси общаться на равных, как с Россией, так и с Европой. Отметим, что сегодня наши страны реализуют порядка 20-ти договоров в области экономики, промышленности, науки, воздушного сообщения и автомобильных перевозок. Только за прошлый год товарооборот вырос на четверть и приблизился к четырём миллиардам долларов в год.



– Этот визит, для того, чтобы нам дополнительно найти точки сближения, найти направления нашего сотрудничества, с тем, чтобы наши страны двигались в направлении более тесного взаимопонимания и сотрудничества. Нам кажется, что сегодня для этого есть особенно благоприятные возможности, конечно, надо их использовать, – отметил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий РУБИНОВ.



– Динамика наших взаимоотношений на лицо. Особенно хочется отметить работу, которую проводят наши организации инвалидов. Сейчас это очень важно, – сказал заместитель руководителя германско-белорусской парламентской группы Бундестага ФРГ Илья ЗАЙФЕРТ. – Я думаю, наши отношения должны еще укрепиться. Беларусь должна получить равные с другими странами условия для сотрудничества с другими европейскими государствами. Ведь если одной стране хорошо, то и соседям тоже хорошо.