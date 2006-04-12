II Собор славянских народов завершил свою работу

Если ранее делегаты из Белоруссии, России и Украины собирались для обсуждения экономических проблем, то два дня работы нынешнего форума были посвящены политике.Обсуждались претензии Запада по проведению президентских выборов в нашей стране, ущемление прав славян в Гаагском трибунале. По итогам работы Собора президентам, правительствам и парламентам трех стран было направлено обращение, в котором делегаты призывают сделать все возможное, чтобы защитить восточнославянский мир, являющийся творцом яркой и самобытной культуры, от растворения его в глобализационном проекте США и их евро-атлантических союзников. Участие послов стран ЕС в митингах оппозиции является грубым нарушением Венской конвенции - отмечается в принятой резолюции. По признанию российских участников форума, Беларусь является лидером среди государств СНГ, а по некоторым позициям в социально-экономической сфере даже опережает Россию. Многие страны могут поучиться у Беларуси, как нужно заботиться о детях, инвалидах, как реформировать экономику. 11 апреля были избраны новые сопредседатели Собора, обновлен состав совета. Сейчас в нем больше ученых и предпринимателей, чем политиков. По словам делегатов, это свидетельствует о переходе к практической деятельности форума. Участники форума заявили о своей решимости всеми силами содействовать суверенному развитию наших стран и народов на основе учета национальных интересов, решения острых проблем путем переговоров и коллективных усилий.