Прямой эфир

Игорь Карпенко: в кандидате в депутаты должны сочетаться и профессиональные, и личностные качества

11 сентября 2016 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Голосуют сегодня медики, учителя, представители власти. Так, голос за своего кандидата отдал и заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чиновник рассказал, что уже традиционно приходит на выборы вместе с супругой именно в основной день голосования. Ведь это возможность не только выполнить свой гражданский долг, но и насладиться атмосферой праздника, посмотреть, как идет торговля на избирательных участках. Также

Игорь Карпенко рассказал, чем руководствовался при выборе своего кандидата.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Здесь должны сочетаться и профессиональные, и личностные качества. Конечно, это должен быть профессионал. Профессионалы в той или иной отрасли всегда полезны для реализации законодательных инициатив, для реализации нормотворчества. С другой стороны, личные качества, такие как честность, порядочность, умение общаться, взаимодействовать и с ветвями власти, и с населением конкретного округа, чтобы у него слово не расходилось с делом. За такого кандидата я и проголосовал.

# Игорь Карпенко # Выборы-2019

Другие новости рубрики

Все новости
ЦИК Беларуси: в досрочном голосовании на парламентских выборах 6-10 сентября приняли участие 31,29% избирателей
11 сентября 2016 06:41

ЦИК Беларуси: в досрочном голосовании на парламентских выборах 6-10 сентября приняли участие 31,29% избирателей

Парламентские выборы проходят 11 сентября в Беларуси
11 сентября 2016 06:36

Парламентские выборы проходят 11 сентября в Беларуси

Лидия Ермошина: Мне хотелось бы, чтобы кандидат в депутаты был с хорошим образованием, который много добился в жизни
11 сентября 2016 06:36

Лидия Ермошина: Мне хотелось бы, чтобы кандидат в депутаты был с хорошим образованием, который много добился в жизни