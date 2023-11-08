Идиоты-политики и коррупция – Вадим Боровик о том, что мешает Украине сесть за стол переговоров

Надежда Сасс, СТВ: Несмотря на трагичную ситуацию на востоке Украины, она была близка к заключению мира. Та же нормандская четверка могла бы подтолкнуть Украину, но этого не произошло. Кто виновен в этом?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Вадим Боровик, политолог:

Виновны коррупция, недоговороспособность ряда политиков. Когда мы говорим об их недоговороспособности, мы должны понимать, что это было продиктовано не тем, что они отстаивали национальные интересы. Они уже отстаивали интересы третьих стран, которые их использовали. Человек, который идет к власти и декларирует, что он остановит войну, сделает все, чтобы этого больше не повторилось, что он сядет за стол переговоров с Президентом России и они договорятся, а потом демонстративно на протяжении двух лет в адрес России постоянно поступают вызовы... А накануне этого СВО просто пытаются «отстегать» Россию, высмеивать, напрямую провоцировать и отказываться, то, конечно, эти политики несут ответственность.

Сегодня ни у одной страны в мире, в том числе и России, нет абсолютных ресурсов, чтобы действовать только с позиции силы. Любое соглашение – определенный компромисс. Это в том числе и слышать другую сторону. И когда какие-то идиоты говорят: мы до конца с ними не договоримся, навсегда обрубили, железный занавес – снимай петличку микрофона – в окопы и вперед.

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