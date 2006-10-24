Идет подготовка к выборам депутатов местных Советов

В Беларуси завершилось формирование территориальных избирательных комиссий по выборам депутатов местных Советов. Образована 1.581 комиссия. В их состав вошли около 13 тысяч человек. Из них более 72% - женщины, 7,5% - молодежь до 30 лет. Две трети членов комиссии были рекомендованы гражданами путем сбора подписей. Следующим этапом организации выборов в местные Советы депутатов станет образование окружных избирательных комиссий. Выдвижение представителей продлится по 27 октября включительно. Их вправе выдвигать политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы, а также граждане путем сбора подписей. Этот процесс должен быть завершен не позднее 30 октября.