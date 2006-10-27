Идет подготовка к саммиту глав стран Содружества

Саммит глав стран-участниц СНГ по предварительным данным пройдет в Минске 28 ноября. Об этом заявил 27 октября на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества постоянный полномочный представитель Беларуси при СНГ. Он отметил, что Совету предстоит в кратчайшие сроки выработать повестку дня Саммита глав государств. Кроме того, на сегодняшней встрече её участники рассмотрели итоги прошедшего в Минске Саммита министров иностранных дел и план мероприятий, посвященных Году Содружества Независимых Государств.