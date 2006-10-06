Идет обмен мнениями по вопросу дальнейшего развития СНГ
Сегодня завершает работу заседание <круглого стола>, организованное в рамках международной научно-практической конференции по вопросам дальнейшего развития Содружества. Оно посвящено результатам 15-летнего экономического сотрудничества стран СНГ.Участники заседания обсудят взаимодействие, взаимодополняемость и противоречивость экономических механизмов в этом объединении. Разговор также пойдет и о выработке согласованной политики защиты интересов национальных производителей. Актуальными станут и вопросы развития транзитного потенциала, транспортных коммуникаций, средств связи, информационного обеспечении и взаимодействия реального сектора экономики в странах СНГ.