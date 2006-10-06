Идет обмен мнениями по вопросу дальнейшего развития СНГ

Совет Республики внесет поправки в ряд законов

Всего же в повестке дня - 12 вопросов. В их числе законопроекты о внесении изменений и дополнений в законы Республики Беларусь "Об образовании", "О растительном мире", "О бухгалтерском учете и отчетности", в законы по вопросам проведения выборов и референдумов, государственной регистрации недвижимого имущества и предоставления сведений о нем.